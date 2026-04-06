Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Четыре очка Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» победить в матче НХЛ

«Питтсбург» на своем льду обыграл «Флориду» в матче НХЛ со счетом 5:2.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Рикард Ракелль (20-я, 39-я минуты), также по шайбе забросили Эльмер Седерблом (12), Сидни Кросби (17) и Брайан Раст (44). У «Флориды» отличились Коул Швиндт (17) и Картер Верхаге (55).

Российские нападающие «Питтсбурга» Егор Чинахов и Евгений Малкин записали на свой счет по две результативные передачи. Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов совершил 18 сейвов.

«Питтсбург» (96 очков) одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ и располагается на втором месте в столичном дивизионе. «Флорида» (77), которая ранее лишилась шансов попасть в плей-офф, идет на последнем, восьмом месте в Атлантическом дивизионе.

Питтсбург
5:2
3:1, 1:0, 1:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17028 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Пол Морис
Вратари
Артур Шилов
Даниил Тарасов
1-й период
03:52
Сэм Беннетт
08:44
Донован Себранго
11:00
Элмер Содерблум
13:29
Брайан Раст
16:15
Коул Швиндт
(Густав Форслинг, Винс Хиностроза)
16:50
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Егор Чинахов)
18:20
Паркер Уотерспун
18:20
Мэттью Ткачак
18:20
Мэттью Ткачак
19:12
Рикард Ракелль
(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
2-й период
21:00
Крис Летанг
21:00
Маки Самоскевич
22:38
Эту Луостаринен
22:38
Эту Луостаринен
28:11
Самуэль Жирар
38:08
Рикард Ракелль
(Томас Новак, Евгений Малкин)
3-й период
40:19
Брайан Раст
43:48
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Егор Чинахов)
46:24
Коннор Клифтон
47:48
Паркер Уотерспун
47:48
Сэм Беннетт
47:48
Мэттью Ткачак
49:17
Эй Джей Грир
52:45
Коннор Клифтон
54:15
Картер Верхэге
(Сет Джонс)
58:05
Брайан Раст
Статистика
Питтсбург
Флорида
Штрафное время
21
23
Игра в большинстве
7
6
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
