Четыре очка Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» победить в матче НХЛ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Рикард Ракелль (20-я, 39-я минуты), также по шайбе забросили Эльмер Седерблом (12), Сидни Кросби (17) и Брайан Раст (44). У «Флориды» отличились Коул Швиндт (17) и Картер Верхаге (55).
Российские нападающие «Питтсбурга» Егор Чинахов и Евгений Малкин записали на свой счет по две результативные передачи. Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов совершил 18 сейвов.
«Питтсбург» (96 очков) одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ и располагается на втором месте в столичном дивизионе. «Флорида» (77), которая ранее лишилась шансов попасть в плей-офф, идет на последнем, восьмом месте в Атлантическом дивизионе.
Дэн Мьюз
Пол Морис
Артур Шилов
Даниил Тарасов
03:52
Сэм Беннетт
08:44
Донован Себранго
11:00
Элмер Содерблум
13:29
Брайан Раст
16:15
Коул Швиндт
(Густав Форслинг, Винс Хиностроза)
16:50
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Егор Чинахов)
18:20
Паркер Уотерспун
18:20
Мэттью Ткачак
18:20
Мэттью Ткачак
19:12
Рикард Ракелль
(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
21:00
Крис Летанг
21:00
Маки Самоскевич
22:38
Эту Луостаринен
22:38
Эту Луостаринен
28:11
Самуэль Жирар
38:08
Рикард Ракелль
(Томас Новак, Евгений Малкин)
40:19
Брайан Раст
43:48
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Егор Чинахов)
46:24
Коннор Клифтон
47:48
Паркер Уотерспун
47:48
Сэм Беннетт
47:48
Мэттью Ткачак
49:17
Эй Джей Грир
52:45
Коннор Клифтон
54:15
Картер Верхэге
(Сет Джонс)
58:05
Брайан Раст
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит