Русский сезон: какие индивидуальные призы НХЛ могут выиграть россияне

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось совсем немного времени. Часть команд уже потеряла шансы на выход в плей-офф, какие-то коллективы продолжают биться за заветную восьмерку, но немаловажной частью на финише сезона остается борьба за индивидуальные награды. На них претендуют и наши хоккеисты.
Номинация Овечкина
Нынешний сезон складывается для «Вашингтона» неудачно. Если в прошлом году подопечные Спенсера Карбери уверенно лидировали на Востоке, то в этой регулярке «столичные» рискуют не попасть в плей-офф.
Такое положение дел практически не влияет на результативность капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который вновь смог преодолеть рубеж в 30 заброшенных шайб, а на днях был номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз, который ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
Эту награду еще ни разу в истории не получали российские хоккеисты. Более того, за полувековую историю он лишь шесть раз доставался европейским хоккеистам. Это финны Саку Койву и Теему Селянне, шведы Андерс Хедберг, Робин Ленер, Оскар Линдблум и чех Яромир Ягр.
Овечкин был номинирован на эту награду и в прошлом сезоне, но тогда она досталась нападающему «Коламбуса» Шону Монахану.
Кучеров бьется за «Арт Росс»
Серьезная борьба разворачивается за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Основными кандидатами считаются Коннор Макдэвид, Нэйтан Маккиннон и россиянин Никита Кучеров. До сегодняшних матчей разрыв между конкурентами был минимальным, но потрясающая игра канадского форварда «Ойлерз» в матче с «Сан-Хосе» (3+2) позволила ему оторваться от конкурентов.
Теперь Коннор опережает Кучерова на шесть очков, Маккиннона — на десять, но у конкурентов еще есть матчи в запасе. У «Колорадо» — две игры, у «Тампы» — одна. Макдэвид сделал серьезный задел для того, чтобы выиграть «Арт Росс», но все мы знаем, что и Кучеров, и Маккинон умеют выдавать топовые матчи, набирая большое количество очков за одну игру, поэтому развязка в этой борьбе может стать очень интересной.
Дуэль Демидова и Шефера за «Колдер»
Противостояние за награды разворачивается не только среди опытных игроков, которые уже несколько лет показывают стабильный уровень, но и среди новичков лиги. Нападающий «Монреаля» Иван Демидов бьется с защитником «Айлендерс» Мэттью Шефером за «Колдер Трофи» — приз лучшему дебютанту лиги.
За 78 матчей регулярки в активе россиянина 61 (18+43) результативный балл, он обгоняет канадца на три очка (58), но при этом не считается главным претендентом на победу. Такой расклад вполне объясним. Шефер играет ключевую роль в «Айлендерс», выходит в первой спецбригаде большинства, проводит на льду по 25 минут за матч. Многие эксперты называют канадца новым Кейлом Макаром или Куином Хьюзом.
Демидов в «Монреале» не имеет такой роли, его среднее время меньше на десять минут, нет такого кредита доверия, которое получает первый номер последнего драфта. По оценкам экспертов, шанс нападающего «Монреаля» на победу равен 5%.
«Везину» наверняка заберет россиянин
На Лонг-Айленде происходит нечто особенное. «Айлендерс» находятся в разгаре яростной борьбы за плей-офф, пытаясь опередить целую группу команд, претендующих на место в уайлд-кард на Востоке. Большая часть внимания сосредоточена на феноменальном новичке Шефере, но есть и другой игрок «островитян», который вносит большой вклад в успех команды.
Речь идет о вратаре Илье Сорокине, который проводит выдающийся сезон и считается одним из главных претендентов на «Везину» — награду, которая вручается лучшему голкиперу регулярки. В нынешнем сезоне россиянин лидирует по многим вратарским показателям, показывает феноменальную игру и сохраняет шансы «Айлендерс» на попадание в плей-офф.
Главный конкурент Ильи — вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который тоже проводит выдающийся сезон. У Василевского лучше баланс побед и поражений — 37−14−4, он играет за одну из сильнейших команд лиги и тоже входит в топ-5 по большинству ключевых продвинутых метрик. Однако Василевский играет с более качественной оборонительной линией. «Тампа» позволяет соперникам создавать лишь 2,29 ожидаемого гола за 60 минут при игре «пять на пять».
Вероятнее всего, именно итоговое место «Айлендерс» станет решающим фактором в голосовании. С тех пор как в 1981 году была введена современная система определения обладателя награды, только один вратарь выигрывал «Везину», не попав в плей-офф, — Сергей Бобровский, который сделал это в сезоне-2012/13 в составе «Коламбуса».
Федор Носов