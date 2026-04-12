«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Марченко отдал ассист

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.03
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Флорида
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Вашингтон
6
П1
X
П2

«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Марченко забросил шайбу, отдал ассист.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Монреале завершилась победой гостей со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). В составе «Коламбуса» шайбы забросили Бун Дженнер (2-я минута), Чарли Койл (6), Кирилл Марченко (22), Шон Монахан (31) и Чарли Койл (50). У «Канадиенс» отличились Джош Айверсон (12) и Коул Кофилд (44).

Также Марченко отдал голевую передачу. Он был признан второй звездой встречи. Всего на счету россиянина 67 очков (27 голов + 40 передач) в 74 играх сезона. Ассистировал Марченко Иван Проворов, в активе которого 31 (9+22) результативное действие в 80 матчах. Их одноклубник Дмитрий Воронков пропустил матч из-за травмы. За «Монреаль» сыграл Иван Демидов, не набравший очков.

«Коламбус» (92 очка) занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона. «Монреаль» (104) идет третьим в Атлантическом дивизионе.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Игрок гостей Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи. Ассистировал ему Иван Барбашев. «Сан-Хосе» на домашнем льду по буллитам проиграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1). В составе хозяев дубль оформил россиянин Игорь Чернышов. В эпизоде со вторым голом ему ассистировал Дмитрий Орлов.

Монреаль
2:5
1:2, 0:2, 1:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
12.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Рик Боунесс
Вратари
Якуб Добеш
Джет Гривз
1-й период
01:13
Бун Дженнер
(Зак Веренски, Дэнтон Хейнен)
01:54
Майкл Мэтисон
05:42
Чарли Койл
(Мэйсон Марчмент, Джейк Кристиансен)
11:48
Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
15:07
Эрик Гудбрэнсон
2-й период
20:00
Кирби Дак
20:00
Данте Фаббро
21:24
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Иван Проворов)
28:18
Оливер Капанен
30:36
Шон Монахэн
(Кент Джонсон)
38:57
Бун Дженнер
3-й период
42:13
Джейк Кристиансен
43:58
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
44:42
Майкл Мэтисон
44:42
Майкл Мэтисон
44:42
Адам Фантилли
47:09
Зак Веренски
48:27
Александр Тексье
49:59
Чарли Койл
(Кирилл Марченко, Адам Фантилли)
Статистика
Монреаль
Коламбус
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
