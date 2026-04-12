«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Марченко отдал ассист

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась победой гостей со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). В составе «Коламбуса» шайбы забросили Бун Дженнер (2-я минута), Чарли Койл (6), Кирилл Марченко (22), Шон Монахан (31) и Чарли Койл (50). У «Канадиенс» отличились Джош Айверсон (12) и Коул Кофилд (44).
Также Марченко отдал голевую передачу. Он был признан второй звездой встречи. Всего на счету россиянина 67 очков (27 голов + 40 передач) в 74 играх сезона. Ассистировал Марченко Иван Проворов, в активе которого 31 (9+22) результативное действие в 80 матчах. Их одноклубник Дмитрий Воронков пропустил матч из-за травмы. За «Монреаль» сыграл Иван Демидов, не набравший очков.
«Коламбус» (92 очка) занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона. «Монреаль» (104) идет третьим в Атлантическом дивизионе.
В другом матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Игрок гостей Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи. Ассистировал ему Иван Барбашев. «Сан-Хосе» на домашнем льду по буллитам проиграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1). В составе хозяев дубль оформил россиянин Игорь Чернышов. В эпизоде со вторым голом ему ассистировал Дмитрий Орлов.
Мартен Сан-Луи
Рик Боунесс
Якуб Добеш
Джет Гривз
01:13
Бун Дженнер
(Зак Веренски, Дэнтон Хейнен)
01:54
Майкл Мэтисон
05:42
Чарли Койл
(Мэйсон Марчмент, Джейк Кристиансен)
11:48
Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
15:07
Эрик Гудбрэнсон
20:00
Кирби Дак
20:00
Данте Фаббро
21:24
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Иван Проворов)
28:18
Оливер Капанен
30:36
Шон Монахэн
(Кент Джонсон)
38:57
Бун Дженнер
42:13
Джейк Кристиансен
43:58
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
44:42
Майкл Мэтисон
44:42
Майкл Мэтисон
44:42
Адам Фантилли
47:09
Зак Веренски
48:27
Александр Тексье
49:59
Чарли Койл
(Кирилл Марченко, Адам Фантилли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит