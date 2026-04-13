Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
2
:
Авангард
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Локомотив
3
Пас Овечкина помог «Вашингтону» второй раз подряд обыграть «Питтсбург»

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» второй раз подряд обыграть «Питтсбург».

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56, 58).

Признанный первой звездой матча российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок, провел пять силовых приемов и отметился голевой передачей. Для Овечкина этот матч может стать последним в карьере на домашней арене «Кэпиталз». Контракт 40-летнего россиянина со столичным клубом истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард «Вашингтона» заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.

Нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко один раз бросил в створ и применил один силовой прием. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ и очков не набрал. Нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов трижды бросил в створ и заблокировал один бросок.

Матч в Вашингтоне стал 100-м для Овечкина и капитана «пингвинов» Сидни Кросби в рамках их очного противостояния в НХЛ с учетом игр в плей-офф. Перед началом игры Овечкин, Кросби, Малкин и защитник гостей Крис Летанг собрались во время разминки в центральном круге и сделали общее фото. При стартовом вбрасывании Овечкин вышел против Кросби.

«Вашингтон» одержал вторую подряд победу над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Вашингтон
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
12.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Мьюз
Вратари
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-56:25)
Стюарт Скиннер
(c 57:16)
1-й период
10:48
Мартин Фехервари
18:51
Сидни Кросби
2-й период
32:22
Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
35:37
Мартин Фехервари
3-й период
55:50
Коннор Макмайкл
(Райан Леонард, Мартин Фехервари)
57:16
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
Статистика
Вашингтон
Питтсбург
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
