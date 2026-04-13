Пас Овечкина помог «Вашингтону» второй раз подряд обыграть «Питтсбург»

Признанный первой звездой матча российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок, провел пять силовых приемов и отметился голевой передачей. Для Овечкина этот матч может стать последним в карьере на домашней арене «Кэпиталз». Контракт 40-летнего россиянина со столичным клубом истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард «Вашингтона» заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.