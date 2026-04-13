«Посмотрим, что случится». Овечкин закрыл регулярку в Вашингтоне: разделил шоу с Кросби и отказался прощаться

«Вашингтон» победил «Питтсбург» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Александр Овечкин отметился голевой передачей и был признан первой звездой вечера.
Кросби попытался проводить Овечкина
«Кэпиталз» и «Пингвинз» в эти выходные провели друг с другом по матчу на своих аренах. Оба вечера стали посвящением 21-летнему противостоянию Александра Овечкина и Сидни Кросби на фоне неопределенности с продолжением карьеры россиянина.
«Кэпс» в субботу забрали важную победу в Питтсбурге, теперь — на своем льду с сохранением шансов пробиться в кубковую восьмерку Восточной конференции. Если команда Спенсера Карбери обойдет «Филадельфию» с «Коламбусом» в борьбе за третье место Столичного дивизиона, в первом раунде попадет как раз на «Пенс».
«Пингвины» после выхода в плей-офф впервые за четыре года в домашнем матче со «столичными» предоставили отдых многим лидерам, в Вашингтоне вернули своих суперзвезд в состав. Команда Дэна Мьюза заметно усложнила задачу принципиальному сопернику, при этом вечер был наполнен и трогательными моментами.
Овечкин и Кросби перед матчем сделали фото на память на льду. Перед этим для другого кадра к двум капитанам присоединились еще две легенды «Пингвинз» Евгений Малкин и Крис Летанг. Трое трехкратных обладателей Кубка Стэнли выступают вместе на протяжении 20 сезонов, продолжение этой истории зависит от позиции генменеджера Кайла Дубаса по новому контракту Малкина.
Овечкин и Кросби сошлись на стартовом вбрасывании. Дилан Строум нарушил правила, рассмешил Сидни и уступил место Александру. Ови перед этим потолкался с Малкиным, заменил одноклубника на точке и проиграл редкое для себя единоборство.
Болельщики на «Кэпитал Уан Арене» эмоционально реагировали на события игры и устраивали овации своему капитану. Вчера в Питтсбурге, сегодня в Вашингтоне публика оценила ролик о противостоянии Овечкина и Кросби, которые в этот вечер в сотый раз сыграли друг против друга на клубном уровне с учетом плей-офф. Гул сопровождал броски Великой Восьмерки, блокшоты в обороне и не только.
В конце первого периода Овечкин остался без голевой передачи после отмены шайбы Джастина Сурдифа из-за офсайда при входе в зону Ильи Протаса через пас на капитана при реализации большинства после удаления Кросби. Александр записал результативное действие в концовке и ассистировал на дубль Коннора Макмайкла при пустых воротах соперника. Во второй половине игры «Кэпиталз» долго удерживали минимальный перевес в счете после гола Тревора ван Римсдайка, пока Макмайкл не переиграл Стюарта Скиннера в контратаке «два в одного» с Райаном Леонардом. Логан Томпсон с обороной получил намного большую нагрузку во второй игре за два дня, отметился несколькими важными спасениями и засушил гостей.
Последние минуты заключительного матча этого регулярного чемпионата на «Кэпитал Уан Арене» прошли под скандирование «Еще один год!» — понятно, что призыв был обращен к Овечкину. Плакаты с подобными фразами были на трибунах в Вашингтоне, а накануне мелькали в Питтсбурге. В календаре команды Карбери остается выезд в Коламбус.
После финальной сирены «Пингвинз» не отправились в раздевалку, а остались на площадке с явным намерением пригласить на рукопожатие Овечкина. Подобное сам капитан «Кэпиталз» делал для других легенд лиги с объявленным прощальным турне — Марка-Андре Флери и Анже Копитара. Однако Александр несколько раз попросил Кросби и компанию обойтись без подобного прощания на льду и добился своего. Зато за кулисами россиянин с удовольствием обменялся с канадцем клюшками и джерси для своей коллекции.
«Что-то потрясающе все эти годы»
Овечкин второй день подряд был признан первой звездой вечера. Капитан вернулся на финальный поклон после Томпсона и Макмайкла под свою классическую голевую песню Shake, Rattle and Roll («Трястись, грохотать и крутиться») в исполнении Биг Джо Тернера. Интервью главной звезды в истории «Вашингтона» на скамейке сопровождалось затяжным скандированием: «Ови!» и прерывалось овациями.
«Ребята, вы здорово поддерживаете нас всю мою карьеру. Очевидно, вчера вечером мы одержали важную победу в Питтсбурге, а сегодня нам была нужна ваша энергия — и у нас она была. Так что спасибо большое за всю вашу поддержку. Да, осталась еще одна игра, и она самая важная. Ваша поддержка нужна нам в Коламбусе, вы даете нам силы», — сказал Овечкин.
Александр после просьбы сформулировать главный месседж для болельщиков после почти двух десятков лет заметил: «Спасибо большое, ребята. Я очень вас люблю. Ах, да. Это было что-то потрясающее все эти годы. Посмотрим, что случится».
Ови разделил мнение о еще более особенном вечере с учетом приезда Кросби: «Да, у меня с Сидом битва, много всего в истории. Очевидно, это особенный вечер для меня, как и для него тоже».
Капитан «Вашингтона» рад тому, что битва за плей-офф для его команды все еще актуальна: «Отличные ощущения. С нетерпением жду следующей игры. Да, спасибо большое, спасибо, ребята».
«Я еще не решил»
Овечкин после матча появился на специальном брифинге со своими сыновьями Сергеем и Ильей. Александр снова напомнил, что примет решение о будущем после окончания сезона.
Об отношении к себе в Округе Колумбия, овациях и реакции публики во время матча:
— Да, как сказал на скамейке, болельщики всегда поддерживали меня, организацию, команду, ребят. Это было громко. Эта энергия была нам нужна. Вы могли видеть, как парни играли.
Об особенном противостоянии с «Питтсбургом» и сотне матчей против Кросби:
— Что ж, мы бьемся за место в плей-офф. Как сказал перед игрой, я не думаю, что случится через неделю или завтра. Мы просто концентрируемся на этой игре.
Об удивлении желанием хоккеистов «Пингвинз» пожать ему руку после финальной сирены:
— Потому что я еще не решил. Не знаю даже. Спасибо им, что остались ждать там, но… Я увижусь с Сидом и Джино после этого интервью, мы поговорим.
О том, как чувствует себя при таком внимании во время важной игры, обычно любит и ценит подобное отношение:
— Что ж, к нам приковано внимание где-то последние пару недель, потому что нам нужно побеждать, набирать очки. Очевидно, сегодня была ценнейшая победа. Вы могли видеть, что все играли с полной отдачей, работали на команду. Это командный успех.
О том, не было ли мыслей: «О боже, это последний раз с этими парнями, в этом здании»:
— Нет. Как сказал, я фокусируюсь на игре. И — посмотрим.
О стартовом вбрасывании против Кросби:
— Я был удивлен, конечно же. Я не тот парень, который встает на вбрасывания, но постарался выиграть это.
О своих мыслях при скандировании болельщиков: «Еще один год»:
— Хм… Я подумаю об этом. (Улыбается под общий смех.).
О выносе шайбы из своей зоны в третьем периоде в нетипичном для 40-летнего прыжке на лед:
— Я так устал, что постарался смениться. Да, как говорите, в 40 лет нужно проводить короткие смены.
О том, что значит любовь болельщиков на протяжении 21 сезона, хотя решение о продолжении карьеры еще не принято:
— Да, я так не думаю. Конечно же, они любят меня, но считаю, что они любят всех ребят, как мы играем, потому что мы играем для них. И сейчас для нас важный момент. Если бы проиграли этот матч, мы бы вылетели из битвы за место в плей-офф. Каждый был вовлечен, это была солидная игра.
О том, почему предпочел отдать пас на Макмайкла при пустых воротах:
— Он был открыт. Вот и все.
О том, что должны запомнить его сыновья обо всей его карьере и игре перед ними:
— Запомнить этот момент, плей-офф, атмосферу на сегодняшнем матче. Хорошо, что у нас есть столько камер, телефонов. Они смогут пересмотреть, когда подрастут. Так что смогут вспомнить и насладиться этим.
Спенсер Карбери
Дэн Мьюз
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-56:25)
Стюарт Скиннер
(c 57:16)
10:48
Мартин Фехервари
18:51
Сидни Кросби
32:22
Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
35:37
Мартин Фехервари
55:50
Коннор Макмайкл
(Райан Леонард, Мартин Фехервари)
57:16
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
