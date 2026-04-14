Овечкин остался без плей-офф. «Филадельфия» не пустила «Вашингтон» в кубковую восьмерку

До старта предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ ситуация в Восточной конференции была очень запутанной. На последнюю кубковую путевку претендовали сразу три команды — «Филадельфия», «Коламбус» и «Вашингтон». «Летчики» имели солидное преимущество, так как им оставалось сыграть два матча, а не один, как «Вашингтону» и «Блю Джекетс». Кроме этого, «столичным» требовалось свой последний матч выиграть и надеяться, что «Филадельфия» в своих двух встречах наберет не более одного очка, но хоккеисты «Флайерз» решили вопрос в свою пользу.
Первый из двух оставшихся матчей «летчики» проводили дома против крепкой «Каролины». Поначалу для фанатов «Кэпиталз» все складывалось максимально удачно: «ураганы» повели в счете после броска Брэдли Надо в середине первого периода, а чуть позже датчанин Николай Элерс реализовал большинство и сделал счет 0:2.
Однако «Филадельфия» спаслась, а одним из главных героев стал Матвей Мичков, для которого нынешний сезон получился крайне неоднозначным. Россиянин на протяжении всей регулярки получал критику от главного тренера Рика Токкетта, который не стеснялся откровенничать с прессой о физической форме Матвея.
«Понимаете, Мичков приехал в тренировочный лагерь абсолютно не в форме. А набрать форму во время лагеря и уж тем более после него очень сложно. Я знаю, что меня самого много критикуют, а некоторые фанаты даже создали в интернете петицию с призывом меня уволить. Я не собираюсь из-за этого прыгать с моста. Я в лиге 40 лет. Зачем позволять этому всему влиять на меня? Я играл в “Филадельфии” и знаю этот город. Здесь надо быть толстокожим», — отметил Рик Токкетт около месяца назад.
Именно Мичков начал возвращение своей команды, сократив отставание в середине второго периода. Получив удобную передачу в левом круге вбрасывания, Матвей выждал паузу и классным кистевым броском переиграл голкипера Брэндона Бусси.
Через полминуты «Каролина» осталась в меньшинстве после удаления Шона Уокера, и этим удалением воспользовался Тревор Зеграс, сравнявший счет — 2:2. У «Кэпиталз» еще оставалась надежда, что «Филадельфия» проиграет вне основного времени. Когда дело дошло до буллитов, то первые три броска ни одна команда не реализовала, а вот в первой дополнительной попытке у «Флайерз» забил Тайсон Ферстер, после чего Александр Никишин не сумел ответить тем же.
«Филадельфия» выиграла по буллитам и забрала последнюю путевку в плей-офф, сделав заключительный матч «Вашингтона» с «Коламбусом» абсолютно пустой формальностью. «Каролина» же обеспечила себе первое место на «Востоке», набрав бонусный балл за проигрыш вне основного времени.
«Столичные» впервые за время работы с командой главного тренера Спенсера Карбери не попали в восьмерку. Таким образом, у «Вашингтона» осталась лишь одна интрига — вернется ли в следующем сезоне Александр Овечкин или же предстоящий матч с «Коламбусом» станет последним в его карьере в НХЛ.
Рик Токкет
Род Бриндамор
Даниэл Владарж
Брэндон Бусси
08:41
Брэдли Надо
(Николай Элерс, Шон Уокер)
15:05
Кристиан Дворак
15:30
Николай Элерс
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
27:57
Матвей Мичков
(Денвер Барки, Ноа Кэйтс)
28:43
Шон Уокер
30:30
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Тайсон Форстер)
51:38
Николай Элерс
победный бросок: Тайсон Форстер
(Филадельфия)
