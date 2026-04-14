Овечкин остался без плей-офф. «Филадельфия» не пустила «Вашингтон» в кубковую восьмерку

«Понимаете, Мичков приехал в тренировочный лагерь абсолютно не в форме. А набрать форму во время лагеря и уж тем более после него очень сложно. Я знаю, что меня самого много критикуют, а некоторые фанаты даже создали в интернете петицию с призывом меня уволить. Я не собираюсь из-за этого прыгать с моста. Я в лиге 40 лет. Зачем позволять этому всему влиять на меня? Я играл в “Филадельфии” и знаю этот город. Здесь надо быть толстокожим», — отметил Рик Токкетт около месяца назад.