Гретцки выбрал лучшего игрока сезона НХЛ — и это не Кучеров

«Эти три парня борются друг с другом каждый год. Кучеров демонстрирует невероятный хоккей. Маккиннон провел еще один выдающийся сезон. Тем более, что его команда стала лучшей в регулярном чемпионате. Но я бы проголосовал за Макдэвида. Мне кажется, он заслуживает похвалы как раз по той причине, что “Ойлерз” лихорадило в этом сезоне. Им пришлось вносить изменения в состав, рядом с Макдэвидом долгое время не было Леона Драйзайтля. Несмотря на это, Макдэвид все равно показал потрясающие цифры и доказал свое звание лучшего игрока НХЛ. Если бы у меня был голос, то я бы отдал его Коннору», — цитирует Гретцки Daily Faceoff.