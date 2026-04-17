Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2

Клуб НХЛ уволил генменеджера после худшего за 27 лет сезона

Команда заняла последнее, 32-е место в лиге. Этот результат стал худшим для клуба с сезона-1998/99.

«Ванкувер Кэнакс» объявил об увольнении генерального менеджера Патрика Альвина. Об этом сообщает пресс-служба команды в соцсети Х.

«Кэнакс» завершили сезон‑2025/26 с рекордно низким результатом: 25 побед, 49 поражений и 8 овертаймов в 82 матчах. У клуба 58 очков — на 14 меньше, чем у предпоследней команды лиги. «Ванкувер» пропустил плей‑офф в пятый раз за последние шесть лет. 58 очков — это повторение худшего для клуба результата в сезоне‑1998/99.

Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд, который и привел генменеджера в клуб, поблагодарил его за работу. «Под его руководством мы накопили много хороших молодых талантов, он помог нам заложить фундамент перестройки. Этот сезон разочаровал всех в организации», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Альвин пришел в «Ванкувер» в январе 2022 года после 16 лет работы в «Питтсбург Пингвинз», где он был помощником Рутерфорда. За время его руководства команда лишь раз выходила в плей‑офф — в сезоне‑2023/24, когда добралась до второго раунда.