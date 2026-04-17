Клуб НХЛ уволил генменеджера после худшего за 27 лет сезона

«Ванкувер Кэнакс» объявил об увольнении генерального менеджера Патрика Альвина. Об этом сообщает пресс-служба команды в соцсети Х.
«Кэнакс» завершили сезон‑2025/26 с рекордно низким результатом: 25 побед, 49 поражений и 8 овертаймов в 82 матчах. У клуба 58 очков — на 14 меньше, чем у предпоследней команды лиги. «Ванкувер» пропустил плей‑офф в пятый раз за последние шесть лет. 58 очков — это повторение худшего для клуба результата в сезоне‑1998/99.
Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд, который и привел генменеджера в клуб, поблагодарил его за работу. «Под его руководством мы накопили много хороших молодых талантов, он помог нам заложить фундамент перестройки. Этот сезон разочаровал всех в организации», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.
Альвин пришел в «Ванкувер» в январе 2022 года после 16 лет работы в «Питтсбург Пингвинз», где он был помощником Рутерфорда. За время его руководства команда лишь раз выходила в плей‑офф — в сезоне‑2023/24, когда добралась до второго раунда.