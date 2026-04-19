«Каролина» с победы начала серию плей-офф НХЛ против «Оттавы»

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. «Каролина» со счетом 2:0 обыграла «Оттаву» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы забили Логан Стэнковен (23-я минута) и Тэйлор Холл (48). В начале второго периода повреждение получил российский защитник «Оттавы» Артем Зуб, который досрочно завершил встречу.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0. Следующий матч также пройдет на домашнем льду «Каролины». Он состоится в ночь на 21 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Оттава» финишировала пятой в Атлантическом дивизионе.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.