Стали известны номинанты на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ

За приз поборются швед Расмус Далин из «Баффало Сейбрз», канадец Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» и выступающий за «Коламбус Блю Джекетс» американец Зак Веренски. Россияне ни разу не становились лауреатами «Норрис Трофи».
Далин в прошедшем регулярном чемпионате набрал 74 очка (19 голов + 55 передач) в 77 матчах. Швед впервые в карьере попал в число кандидатов на «Норрис Трофи».
Макар, который является действующим обладателем награды и ее двукратным победителем (2022, 2025), в шестой раз попал в число финалистов. В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний канадец набрал 79 очков (20+59) в 75 матчах.
Веренски также вышел в финал номинации второй раз кряду. Он занял второе место по результативности среди защитников в регулярном чемпионате сезона-2025/26, набрав 81 очко (22+59) в 75 матчах.