Кучеров вошел в число номинантов на приз лучшему игроку регулярного сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число номинантов на «Харт трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Также на награду претендуют канадские форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо»).
В минувшем регулярном чемпионате Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров, набрав 130 очков (44 гола + 86 результативных передач) в 76 матчах. Он уступил по этому показателю Макдэвиду, в активе которого 138 очков (48+90) за 82 игры. Маккиннон, принявший участие в 80 встречах, замкнул тройку лидеров (127; 53+74) и стал лучшим снайпером турнира.
Кучерову 32 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Кучеров становился обладателем «Харт трофи» в 2019 году. Из россиян помимо него награду трижды выигрывал Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), по разу — Сергей Федоров (1994) и Евгений Малкин (2012).
Рекордсменом по числу завоеванных «Харт трофи» является канадский нападающий Уэйн Гретцки (9). Макдэвид трижды становился обладателем награды (2017, 2021, 2023), Маккиннон — один раз (2024).
