Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.23
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.27
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.25
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
10.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2

Кучеров вошел в число номинантов на приз лучшему игроку регулярного сезона НХЛ

Также на награду претендуют форварды Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число номинантов на «Харт трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также на награду претендуют канадские форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо»).

В минувшем регулярном чемпионате Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров, набрав 130 очков (44 гола + 86 результативных передач) в 76 матчах. Он уступил по этому показателю Макдэвиду, в активе которого 138 очков (48+90) за 82 игры. Маккиннон, принявший участие в 80 встречах, замкнул тройку лидеров (127; 53+74) и стал лучшим снайпером турнира.

Кучерову 32 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Кучеров становился обладателем «Харт трофи» в 2019 году. Из россиян помимо него награду трижды выигрывал Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), по разу — Сергей Федоров (1994) и Евгений Малкин (2012).

Рекордсменом по числу завоеванных «Харт трофи» является канадский нападающий Уэйн Гретцки (9). Макдэвид трижды становился обладателем награды (2017, 2021, 2023), Маккиннон — один раз (2024).

Тампа-Бэй
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
4.05.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Benchmark International Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-57:48)
Якуб Добеш
1-й период
18:39
Ник Сузуки
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
2-й период
23:14
Майкл Мэтисон
25:04
Брэйден Пойнт
32:33
Кайден Гуле
33:27
Доминик Джеймс
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Гейдж Гонсалвес)
35:22
Командный штраф
3-й период
51:07
Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
59:53
Майкл Мэтисон
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
