«Монреаль» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Баффало»

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. «Монреаль» в гостях со счетом 5:1 обыграл «Баффало» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Алекс Ньюхук (2-я, 25-я минуты), Майкл Мэтсон (5), Александр Каррье (44), Ник Сузуки (56). У «Баффало» отличился Зак Бенсон (40). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра состоится в ночь на 11 мая по московскому времени на домашней арене «Монреаля».
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» стал третьим. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4−2 в серии), «Монреаль» был сильнее «Тампы» (4−3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Алекс Лайон
(00:00-22:22)
Якуб Добеш
Алекс Лайон
(22:43-55:49)
Алекс Лайон
(55:59-57:18)
Алекс Лайон
(c 58:34)
01:36
Алекс Ньюхук
(Кайден Гуле, Лэйн Хатсон)
04:27
Майкл Мэтисон
(Филлип Дано)
07:34
Александр Каррье
11:47
Расмус Далин
19:50
Джош Доан
22:43
Александр Каррье
24:47
Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Ноа Добсон)
25:33
Арбер Джекай
29:36
Маттиас Самуэльссон
34:38
Командный штраф
37:04
Логан Стэнли
37:04
Кайден Гуле
39:22
Зак Бенсон
(Конор Тимминс, Джош Доан)
43:54
Александр Каррье
53:08
Боуэн Байрам
55:59
Ник Сузуки
(Джош Андерсон)
57:18
Джош Андерсон
57:18
Джош Андерсон
58:34
Зак Бенсон
