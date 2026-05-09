«Монреаль» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Баффало»

Вторая игра серии завершилась победой канадского клуба со счетом 5:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. «Монреаль» в гостях со счетом 5:1 обыграл «Баффало» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алекс Ньюхук (2-я, 25-я минуты), Майкл Мэтсон (5), Александр Каррье (44), Ник Сузуки (56). У «Баффало» отличился Зак Бенсон (40). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра состоится в ночь на 11 мая по московскому времени на домашней арене «Монреаля».

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» стал третьим. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4−2 в серии), «Монреаль» был сильнее «Тампы» (4−3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

Баффало
1:5
0:2, 1:1, 0:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
9.05.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Вратари
Алекс Лайон
(00:00-22:22)
Якуб Добеш
Алекс Лайон
(22:43-55:49)
Алекс Лайон
(55:59-57:18)
Алекс Лайон
(c 58:34)
1-й период
01:36
Алекс Ньюхук
(Кайден Гуле, Лэйн Хатсон)
04:27
Майкл Мэтисон
(Филлип Дано)
07:34
Александр Каррье
11:47
Расмус Далин
19:50
Джош Доан
2-й период
22:43
Александр Каррье
24:47
Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Ноа Добсон)
25:33
Арбер Джекай
29:36
Маттиас Самуэльссон
34:38
Командный штраф
37:04
Логан Стэнли
37:04
Кайден Гуле
39:22
Зак Бенсон
(Конор Тимминс, Джош Доан)
3-й период
43:54
Александр Каррье
53:08
Боуэн Байрам
55:59
Ник Сузуки
(Джош Андерсон)
57:18
Джош Андерсон
57:18
Джош Андерсон
58:34
Зак Бенсон
Статистика
Баффало
Монреаль
Штрафное время
12
22
Игра в большинстве
5
5
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит