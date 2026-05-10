«Каролина» Свечникова вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась победой «Каролины» со счетом 3:2 ОТ. Победную шайбу на 66-й минуте забросил Джексон Блейк, оформивший дубль. Еще один гол у гостей записал на свой счет Логан Стэнковен.
В составе «Филадельфии» отличились Тайсон Фёрстер и Алекс Бамп. Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями не отметились.
Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не попал в заявку на матч. Причины отсутствия российского форварда не уточняются.
«Каролина» выиграла серию со счетом 4−0 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф команда также всухую победила «Оттаву Сенаторз».
В следующем раунде «Харрикейнз» встретятся с победителем серии между «Баффало Сейбрз» и «Монреаль Канадиенс». После двух матчей счет в противостоянии равный — 1−1.
Рик Токкет
Род Бриндамор
Даниэл Владарж
Фредерик Андерсен
07:50
Тайсон Форстер
(Тревор Зеграс, Портер Мартон)
11:32
Портер Мартон
14:26
Джордан Мартинук
24:16
Шон Кутюрье
27:22
Джордан Стаал
28:42
Себастьян Ахо
30:20
Расмус Ристолайнен
32:35
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, К`Андре Миллер)
44:13
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джексон Блэйк)
45:52
Алекс Бамп
(Трэвис Конекны, Кристиан Дворак)
65:31
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Джейкоб Слэвин)
