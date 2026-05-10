Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль
:
Баффало
П1
2.28
X
4.26
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
11.05
Анахайм
:
Вегас
П1
2.55
X
4.36
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
11.05
Локомотив
:
Ак Барс
П1
2.20
X
3.98
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Вегас
6
П1
X
П2

«Каролина» Свечникова вышла в полуфинал Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Филадельфию Флайерз» в овертайме четвертого матча серии и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась победой «Каролины» со счетом 3:2 ОТ. Победную шайбу на 66-й минуте забросил Джексон Блейк, оформивший дубль. Еще один гол у гостей записал на свой счет Логан Стэнковен.

В составе «Филадельфии» отличились Тайсон Фёрстер и Алекс Бамп. Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями не отметились.

Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не попал в заявку на матч. Причины отсутствия российского форварда не уточняются.

«Каролина» выиграла серию со счетом 4−0 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф команда также всухую победила «Оттаву Сенаторз».

В следующем раунде «Харрикейнз» встретятся с победителем серии между «Баффало Сейбрз» и «Монреаль Канадиенс». После двух матчей счет в противостоянии равный — 1−1.

Филадельфия
2:3
1:0, 0:1, 1:1
ОТ
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
10.05.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19394 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Род Бриндамор
Вратари
Даниэл Владарж
Фредерик Андерсен
1-й период
07:50
Тайсон Форстер
(Тревор Зеграс, Портер Мартон)
11:32
Портер Мартон
14:26
Джордан Мартинук
2-й период
24:16
Шон Кутюрье
27:22
Джордан Стаал
28:42
Себастьян Ахо
30:20
Расмус Ристолайнен
32:35
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, К`Андре Миллер)
3-й период
44:13
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джексон Блэйк)
45:52
Алекс Бамп
(Трэвис Конекны, Кристиан Дворак)
Овертайм
65:31
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Джейкоб Слэвин)
Статистика
Филадельфия
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит