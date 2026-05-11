Пас Демидова помог «Монреалю» выйти вперед в серии с «Баффало»

ТАСС, 11 мая. «Монреаль» дома со счетом 6:2 обыграл «Баффало» в третьем матче серии второго раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук (16-я и 56-я минуты), Коул Кофилд (27), Захари Болдюк (31), Юрай Слафковски (33) и Кирби Дак (49). У проигравших отличились Тейдж Томпсон (1) и Расмус Далин (35). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Монреаля». Четвертая игра состоится в ночь на 13 мая по московскому времени и вновь пройдет на домашней арене канадской команды.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» стал третьим. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4−2), «Монреаль» был сильнее «Тампы» (4−3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.
Мартен Сан-Луи
Линди Рафф
Якуб Добеш
Алекс Лайон
(00:00-53:53)
Алекс Лайон
(c 55:14)
00:53
Тэйдж Томпсон
(Расмус Далин)
07:42
Джош Норрис
11:47
Алекс Ньюхук
11:47
Джош Доан
15:31
Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс)
18:44
Захари Болдюк
18:44
Захари Болдюк
18:44
Конор Тимминс
20:00
Расмус Далин
24:43
Джош Доан
26:05
Коул Кофилд
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
30:43
Захари Болдюк
(Александр Каррье, Джозеф Велено)
31:32
Захари Болдюк
31:32
Джордан Гринуэй
31:32
Бек Маленстин
32:17
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
34:30
Кирби Дак
34:46
Расмус Далин
(Тэйдж Томпсон, Джош Доан)
37:47
Алекс Так
44:22
Лэйн Хатсон
48:46
Кирби Дак
(Александр Тексье, Филлип Дано)
52:13
Кайден Гуле
55:14
Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Ник Сузуки)
57:13
Кайден Гуле
57:13
Захари Болдюк
57:13
Кайден Гуле
57:13
Логан Стэнли
57:13
Зак Бенсон
57:13
Логан Стэнли
57:13
Зак Бенсон
60:00
Арбер Джекай
60:00
Сэм Кэррик
