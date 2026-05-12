Генменеджер «Питтсбурга»: «Мы были бы рады, если бы Малкин остался»

Контракт форварда с «Питтсбургом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее россиянин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ.
«У нас состоялся отличный разговор с Евгением и отличный разговор с его представителем Джеем Пи Барри. Мы были бы рады, если бы Малкин остался. Мы продолжаем работать над этим вместе с Джеем Пи», — приводятся слова Дубаса в соцсетях клуба.
В сезоне-2025/26 39-летний Малкин провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (19+42) очко.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.