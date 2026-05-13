Россиянин уступил канадцу в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ

«Колдер Трофи» получил защитник «Айлендерс» Шефер. На награду также претендовали россиянин Демидов и канадец Сеннеке.

Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым обладателем приза лучшему новичку «Колдер Трофи» в истории НХЛ, сообщила пресс-служба НХЛ.

Шефер опередил в борьбе за награду россиянина Ивана Демидова («Монреаль Канадиенс») и канадца Беккетта Сеннеке («Анахайм Дакс»).

На момент окончания регулярного чемпионата Шеферу было 18 лет и 223 дня — на день меньше, чем обладателю награды 2014 года Натану Маккиннону («Колорадо Эвеланш»).

Шефер, первый номер драфта 2025 года, установил рекорд НХЛ среди 18-летних защитников по очкам (23 гола и 36 передач), повторил рекорд для новичков-защитников по шайбам за сезон и стал первым защитником за более чем 90 лет, который возглавил список бомбардиров среди новичков лиги.

У форварда Демидова в этом сезоне 19 голов и 43 передачи в 82 матчах «регулярки», у Сеннеке — 23 гола и 37 передач.