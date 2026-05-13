Россиянин уступил канадцу в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ

Шефер, первый номер драфта 2025 года, установил рекорд НХЛ среди 18-летних защитников по очкам (23 гола и 36 передач), повторил рекорд для новичков-защитников по шайбам за сезон и стал первым защитником за более чем 90 лет, который возглавил список бомбардиров среди новичков лиги.