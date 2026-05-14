Банда Капризова с позором вылетела из плей-офф! «Миннесота» умудрилась проиграть матч, в котором вела 3:0

Провал.

Источник: Reuters

В ночь со среды на четверг по московскому времени все говорило за то, что исторический поход «Миннесоты» за Кубком Стэнли закончится. Команда Кирилла Капризова впервые с 2015 года вышла во второй раунд, где наткнулась на мощнейший «Колорадо». Ставший, напомним, лучшей командой регулярного чемпионата и обладателем Президентского кубка. В матчах навылет карета «Эвеланш» не превратилась в тыкву — банда Джареда Беднара выглядит все также монструозно, как и в гладкой части сезона.

Не в пользу «Миннесоты» говорили еще и травмы. Эрикссон Эк не восстановился от повреждения, поэтому второе звено центрит Данила Юров. Который, безусловно, является перспективным форвардом. Но для борьбы с этим «Колорадо» такая конструкция выглядит слишком хлипко. К тому же «Эвеланш» еще не проигрывали дома в этом плей-офф. Все матчи в своих стенах Маккиннон и компания неизменно забирали.

Команда Джона Хайнса выдала мощнейшее начало — Маркус Йоханссон открыл счет уже на 34-й секунде. Обычно «Колорадо» сносит соперника на первых минутах, но тут все получилось ровно наоборот. Выстрел у шведа получился что надо.

Автором следующих двух шайб в исполнении «Миннесоты» стал Ник Фолиньо. В его первом голе принял участие и Кирилл Капризов, который в последних двух матчах набрал всего одно очко. 97-й номер «Уайлд» вывел шайбу из зоны и организовал контратаку, наконечником которой выступил 38-летний форвард.

После первой двадцатиминутки на табло горели две цифры — 3:0. Казалось, что «Дикари» уже не отдадут этот матч. Отступать им было некуда. Однако «Колорадо» совершенно не нравилась идея откладывать все на шестую игру. Поэтому хозяева совершили настоящий хоккейный подвиг — Келли отличился во втором периоде, а Друри и Маккиннон довершили начатое в последней двадцатиминутке. Причем Нэйтан забил за полторы минуты до конца основного времени матча. Это был эффектный камбэк!

Очевидно, что после этих событий моральное превосходство было на стороне «Колорадо». Растерять преимущество со счета 3:0 — не самый приятный расклад. Так что «Миннесота» наверняка находилась не в лучшем расположении духа. И этот фактор оказался решающим. Бретт Кулак принес «Эвеланш» победу уже на четвертой минуте овертайма — команда Джареда Беднара идет дальше. А Капризов и компания предприняли неплохую попытку для выхода в финал конференции. Но второй раунд, к сожалению, оказался их потолком.

Автор: Максим Самарцев

Колорадо
4:3
0:3, 1:0, 2:0
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
14.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18159 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Маккензи Блэквуд
(00:00-20:00)
Йеспер Валльстедт
(00:00-63:52)
Скотт Уэджвуд
(20:00-57:59)
Скотт Уэджвуд
(58:37-63:52)
1-й период
00:34
Маркус Юханссон
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
11:03
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Кирилл Капризов)
12:26
Габриэль Ландескуг
15:56
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Мэтт Болди)
2-й период
31:00
Паркер Келли
(Бретт Кулак, Брент Бернс)
36:52
Данила Юров
3-й период
56:27
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Николя Руа)
58:37
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
Овертайм
63:52
Бретт Кулак
(Паркер Келли, Мартин Нечас)
Статистика
Колорадо
Миннесота
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
