Дорофеева не остановить! Русский снайпер «Вегаса» сделал еще один шаг к финалу Кубка Стэнли

«Колорадо» и «Вегас» открыли третий раунд розыгрыша Кубка Стэнли матчем в Денвере, и эту встречу многие поклонники «Эвеланш» ждали с нескрываемой тревогой. Повод к беспокойству был весьма ощутимым, поскольку в первом матче этой серии у «лавин» не смог выйти на лед ведущий защитник Кэйл Макар. По неофициальной информации, у канадца очень неприятная травма плеча, которая не дает защитнику не только бросать, но и вести силовую борьбу.