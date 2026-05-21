Дорофеева не остановить! Русский снайпер «Вегаса» сделал еще один шаг к финалу Кубка Стэнли

Забил и помог команде обыграть «Колорадо».

Источник: Reuters

«Колорадо» и «Вегас» открыли третий раунд розыгрыша Кубка Стэнли матчем в Денвере, и эту встречу многие поклонники «Эвеланш» ждали с нескрываемой тревогой. Повод к беспокойству был весьма ощутимым, поскольку в первом матче этой серии у «лавин» не смог выйти на лед ведущий защитник Кэйл Макар. По неофициальной информации, у канадца очень неприятная травма плеча, которая не дает защитнику не только бросать, но и вести силовую борьбу.

Макар — главная звезда обороны «Колорадо», да к тому же еще и человек с железной волей, поскольку до этого он пропустил кубковый матч лишь однажды — это было в 2023 году в серии против «Сиэтла», когда Макара дисквалифицировали.

«Вегас», в свою очередь, был вынужден обойтись без Марка Стоуна, который пропустил три последних матча предыдущего раунда, но на эффективности действий атаки «Голден Найтс» это не сказалось.

Первый период оказался безголевым — команды лишь обменялись удалениями, действуя максимально осторожно. Зато после перерыва «рыцари» продемонстрировали образцовый подход к реализации моментов и смогли добиться преимущества.

Сначала Дилан Коглан воспользовался чистым льдом прямо по центру чужой зоны и открыл счет хлестким кистевым броском в нижний угол. Вскоре «Колорадо» остался в меньшинстве после удаления Росса Колтона, и это численное преимущество реализовал Павел Дорофеев. Российский снайпер забил свой 10-й гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, бросив в касание после удобной передачи Митча Марнера.

В начале третьего периода Бретт Хауден сделал счет 3:0 в пользу «Вегаса». Казалось, что подопечным Джона Тортореллы уже ничто не помешает уверенно довести матч до победы, но стоит отдать должное «Эвеланш». «Лавины» включили максимальные обороты и смогли достаточно быстро отквитать один гол.

Его автором стал Валерий Ничушкин, для которого эта шайба стала лишь второй в плей-офф. Челябинец все сделал эффектно: получив передачу перед чужими воротами, он не стал тратить время на обработку и перекладывание шайбы на удобную сторону крюка, а изловчился бросить, держа клюшку между ног.

Забитый гол придал «Колорадо» сил, и за две минуты до конца Габриэль Ландеског до минимума сократил отставание, но забросить спасительную шайбу у «Эвеланш» уже не хватило сил и времени. Ник Дауд поразил пустые ворота и поставил в матче точку — 4:2 в пользу «Вегаса», который прилично уступил по броскам (28:38).

«Без Макара это совсем другая команда. Он весь плей-офф играет с травмой верхней части тела. Вероятно, он получил ее в конце регулярного чемпионата, а в серии против “Миннесоты” она обострилась. Защитник самостоятельно тренировался перед матчем, его состояние оценивалось как “вернется со дня на день”, но его решили поберечь», — констатировал автор Colorado Hockey Now Ариф Деен.

Что же касается «Вегаса» и Дорофеева, то «рыцари» воспользовались отсутствием ключевого игрока обороны сполна. Павел стал первым игроком лиги, забившим десять голов и продолжает лидировать в споре снайперов плей-офф.

Автор: Максим Замятин

Колорадо
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
21.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18109 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-56:52)
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(57:39-57:58)
Скотт Уэджвуд
(59:15-59:19)
1-й период
09:02
Брент Бернс
19:09
Иван Барбашев
2-й период
32:29
Дилан Коглан
(Брэндон Саад, Колтон Сиссонс)
34:16
Росс Колтон
35:02
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
39:24
Бен Хаттон
3-й период
41:34
Бретт Хауден
(Бен Хаттон)
45:53
Валерий Ничушкин
(Росс Колтон)
56:52
Ши Теодор
57:39
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
59:15
Ник Дауд
(Джек Айкел)
Статистика
Колорадо
Вегас
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит