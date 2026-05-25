Катастрофа лучшей команды Америки. «Колорадо» выигрывал 3:0, но отдал победу и оказался на грани вылета из плей-офф

Нынешнему розыгрышу Кубка Стэнли ощутимо не хватает сенсаций. Например, «Колорадо» и «Каролина» на правах лучших команд сезона в двух стартовых раундах проиграли один матч на двоих.
Тем интереснее выглядел старт финала Западной конференции. «Вегас», на финише регулярки сменивший главного тренера, забрал у «Эвеланш» две первые игры. Одной из причин такого расклада безусловно стала травма звездного защитника «лавин» Кейла Макара, пропустившего обе встречи. Главный тренер клуба из штата Денвер сыпал хоккейной философией, но всем было очевидно: «Колорадо» с Макаром и без него — две разные команды.
«Больно, когда у тебя нет Макара в составе, но через это проходят все. У “Вегаса” нет Стоуна. Стоун для них — ключевой игрок. У “Миннесоты” не было Эрикссона Эка и Бродина. У нас тоже нет игроков. Наша цель — быть лучшей версией самих себя», — заявил после матча № 2 Джаред Беднар.
«Колорадо» оказался в тяжелейшей ситуации, поэтому никого не удивило, что в заявке на третью встречу фамилия Макара все-таки оказалась. Неизвестно какой ценой, но канадский талант вышел на лед «Т-Мобайл Арены», чтобы помочь своей команде одержать первую победу в этой серии.
Не стал сюрпризом и характер начала этой игры. Гости исполнили классический сценарий с «гориллами, выскочившими из клетки»: в первом периоде перебросали «Вегас» со счетом 16:7 и отправили в ворота хозяев три безответные шайбы. Отличились Габриэль Ландескуг, Назем Кадри и Джек Друри — особенно эффектным получился гол последнего. К слову, Макар не набрал в результативных эпизодах ни одного очка.
К первому перерыву сложно было представить, что «Голден Найтс» способны перевернуть ход этой встречу. Но запредельная уверенность в своих силах и дикий кураж, которые «рыцари» поймали в выездных матчах, способны творить чудеса.
Хозяева зацепились за удаление Брока Нельсона, случившееся под занавес стартовой двадцатиминутки. Реализовать его получилось уже на 19-й секунде второго игрового отрезка, к 13-й его минуте счет оказался равным — авторами мощного камбэка стали Марк Стоун, Уильям Карлссон и Киган Колесар. А вот россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашев, которые были героями двух первых встреч финала Запада, на этот раз остались в тени.
Кажется, рывок «рыцарей» надломил лучшую команду сезона — в третьем периоде «Колорадо» нанес по воротам соперника лишь пять бросков и закономерно проиграл этот матч. Победный гол записал на свой счет Томаш Гертл, а Бретт Хауден добил «Эвеланш» голом в пустые ворота.
5:3 в матче и 3−0 в серии — такого сценария этого противостояния не ждал никто, но «Вегас» сделал его реальностью. При всем уважении к силе нынешнего «Колорадо» нужно констатировать — спастись у команды из Денвера практически точно не получится.
Джон Торторелла
Джаред Беднар
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(00:00-58:15)
03:21
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
07:03
Назем Кадри
(Джош Мэнсон, Мартин Нечас)
09:31
Коул Смит
11:28
Назем Кадри
13:15
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Паркер Келли)
17:09
Расмус Андерссон
19:19
Брок Нельсон
20:19
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
24:05
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер)
25:28
Брент Бернс
28:03
Коул Смит
32:46
Киган Колесар
(Кэдан Корчак, Дилан Коглан)
42:14
Марк Стоун
42:14
Росс Колтон
48:21
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Кэдан Корчак)
49:54
Митчелл Марнер
59:01
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
59:20
Росс Колтон
