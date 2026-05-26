Скандальный вратарь тащит «Вегас» в финал. Уникальная история канадца Харта

Еще до истории со скандалом руководство «Флайерз» не исключало вариантов обмена. Неудачи вратарей в «Филадельфии» — одна из главных загадок последних лет. За клуб выступали Сергей Бобровский и Иван Федотов, но оба так и не смогли проявить себя именно в этой команде. Если голкипера «Флориды» недооценили и уже в новой организации он смог выйти на новый уровень, то экс-вратаря ЦСКА, наоборот, переоценили, выдав ему завышенный контракт. Его Федотов не отработал — голкипера обменяли в «Коламбус», где он опустился в фарм-клуб.