Скандальный вратарь тащит «Вегас» в финал. Уникальная история канадца Харта

Удивительным образом складывается финал Западной конференции, где «Вегас» убедительно обыгрывает «Колорадо» — 3−0. Одним из главных героев в составе «рыцарей» стал Картер Харт, который в этом сезоне вернулся после длительного простоя, связанного с отстранением из-за сексуального скандала. В чем же причина такого перформанса от канадского голкипера?
Безразличие к общественному мнению
Еще с первого года в НХЛ «рыцари» приучили к самым неожиданным решениям ради достижения своих целей. Стоит вспомнить, как «Вегас» обходил потолок зарплат, спрятав нападающего Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных.
В этом сезоне «Голден Найтс» вновь решили рискнуть, сделав ставку на Картера Харта, который был замешан в сексуальном скандале и не играл больше года.
Несколько лет назад канадца считали одним из самых талантливых вратарей лиги. «Филадельфия» задрафтовала Харта во втором раунде и сделала ставку на него, но больших надежд он не оправдал. Лишь в одном из шести сезонов он преодолел отметку в 50 сыгранных матчей в регулярке и не впечатлял своей статистикой.
Еще до истории со скандалом руководство «Флайерз» не исключало вариантов обмена. Неудачи вратарей в «Филадельфии» — одна из главных загадок последних лет. За клуб выступали Сергей Бобровский и Иван Федотов, но оба так и не смогли проявить себя именно в этой команде. Если голкипера «Флориды» недооценили и уже в новой организации он смог выйти на новый уровень, то экс-вратаря ЦСКА, наоборот, переоценили, выдав ему завышенный контракт. Его Федотов не отработал — голкипера обменяли в «Коламбус», где он опустился в фарм-клуб.
Доверие Тортореллы
Решение «Вегаса» заменить Брюса Кэссиди на Джона Тортореллу за восемь матчей до конца регулярного чемпионата помогло встряхнуть коллектив перед стартом плей-офф.
Специалист, придя в организацию, дал понять, что кардинально ничего менять не будет. При нем команда выиграла семь из восьми матчей. Он сделал ставку на Харта и не прогадал. Голкипер одержал шесть побед подряд.
Несмотря на то что «Вегас» выигрывал Кубок Стэнли с Адином Хиллом в качестве основного голкипера, в нынешнем плей-офф первым номером выбрали именно Харта. Причина этого — нестабильная игра вратарей «рыцарей», из-за которой клубу и пришлось выйти на рынок в поисках голкипера.
В прошедшем межсезонье начало действовать новое соглашение Хилла, которое он получил за победу в Кубке Стэнли в 2023 году. «Голден Найтс» дали Адину шестилетний контракт с кэпхитом в 6,25 миллиона долларов. Во многом это было связано с тем, что на рынке не было других достойных вариантов. Адин не оправдал такие деньги и провел довольно невнятный сезон, поэтому под конец регулярки место основного голкипера перешло Харту. А в плей-офф Картер играет без замен — и вместе с ним «рыцари» находятся в шаге от финала.
Двухлетнее соглашение с кэпхитом в два миллиона долларов, которое дали Харту, уже сейчас выглядит как уверенная победа Келли Маккриммона. Генеральный менеджер «Вегаса» рискнул, сделав ставку на хоккеиста с не самой удачной репутацией, и не прогадал. Вполне вероятно, что уже в ближайшее межсезонье канадец получит долгосрочное соглашение с большой зарплатой. Его возвращение в НХЛ складывается максимально успешно.
Федор Носов