Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
США
4
:
Австрия
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Швеция
3
:
Словакия
2
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.95
П2
18.20
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
6.69
X
6.00
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
27.05
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.21
П2
2.41
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Латвия
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
П1
X
П2

Скандальный вратарь тащит «Вегас» в финал. Уникальная история канадца Харта

Пропустивший полтора сезона голкипер — один из героев «Голден Найтс».

Источник: Getty Images

Удивительным образом складывается финал Западной конференции, где «Вегас» убедительно обыгрывает «Колорадо» — 3−0. Одним из главных героев в составе «рыцарей» стал Картер Харт, который в этом сезоне вернулся после длительного простоя, связанного с отстранением из-за сексуального скандала. В чем же причина такого перформанса от канадского голкипера?

Безразличие к общественному мнению

Еще с первого года в НХЛ «рыцари» приучили к самым неожиданным решениям ради достижения своих целей. Стоит вспомнить, как «Вегас» обходил потолок зарплат, спрятав нападающего Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Финал конференции, 27.05.2026, 4:00
Вегас
-
Колорадо
-

В этом сезоне «Голден Найтс» вновь решили рискнуть, сделав ставку на Картера Харта, который был замешан в сексуальном скандале и не играл больше года.

Несколько лет назад канадца считали одним из самых талантливых вратарей лиги. «Филадельфия» задрафтовала Харта во втором раунде и сделала ставку на него, но больших надежд он не оправдал. Лишь в одном из шести сезонов он преодолел отметку в 50 сыгранных матчей в регулярке и не впечатлял своей статистикой.

Еще до истории со скандалом руководство «Флайерз» не исключало вариантов обмена. Неудачи вратарей в «Филадельфии» — одна из главных загадок последних лет. За клуб выступали Сергей Бобровский и Иван Федотов, но оба так и не смогли проявить себя именно в этой команде. Если голкипера «Флориды» недооценили и уже в новой организации он смог выйти на новый уровень, то экс-вратаря ЦСКА, наоборот, переоценили, выдав ему завышенный контракт. Его Федотов не отработал — голкипера обменяли в «Коламбус», где он опустился в фарм-клуб.

Доверие Тортореллы

Решение «Вегаса» заменить Брюса Кэссиди на Джона Тортореллу за восемь матчей до конца регулярного чемпионата помогло встряхнуть коллектив перед стартом плей-офф.

Специалист, придя в организацию, дал понять, что кардинально ничего менять не будет. При нем команда выиграла семь из восьми матчей. Он сделал ставку на Харта и не прогадал. Голкипер одержал шесть побед подряд.

Несмотря на то что «Вегас» выигрывал Кубок Стэнли с Адином Хиллом в качестве основного голкипера, в нынешнем плей-офф первым номером выбрали именно Харта. Причина этого — нестабильная игра вратарей «рыцарей», из-за которой клубу и пришлось выйти на рынок в поисках голкипера.

В прошедшем межсезонье начало действовать новое соглашение Хилла, которое он получил за победу в Кубке Стэнли в 2023 году. «Голден Найтс» дали Адину шестилетний контракт с кэпхитом в 6,25 миллиона долларов. Во многом это было связано с тем, что на рынке не было других достойных вариантов. Адин не оправдал такие деньги и провел довольно невнятный сезон, поэтому под конец регулярки место основного голкипера перешло Харту. А в плей-офф Картер играет без замен — и вместе с ним «рыцари» находятся в шаге от финала.

Двухлетнее соглашение с кэпхитом в два миллиона долларов, которое дали Харту, уже сейчас выглядит как уверенная победа Келли Маккриммона. Генеральный менеджер «Вегаса» рискнул, сделав ставку на хоккеиста с не самой удачной репутацией, и не прогадал. Вполне вероятно, что уже в ближайшее межсезонье канадец получит долгосрочное соглашение с большой зарплатой. Его возвращение в НХЛ складывается максимально успешно.

Федор Носов