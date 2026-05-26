Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Российский форвард Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Срок соглашения с 39-летним нападающим составил один год, зарплата — $5,5 млн.
Действующий контракт россиянина с клубом заканчивался в конце сезона 2025/26. За «Питтсбург» хоккеист выступает с 2006 года, с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
«Питтсбург» в первом раунде плей-офф проиграл «Филадельфии Флайерз» в шести матчах.
Малкин в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах, в плей-офф — 3 (2+1) очка в шести встречах.
Малкин отыграл 20 сезонов в НХЛ с «Питтсбургом». Он обладатель «Колдер Трофи» (лучший новичок; 2007), «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир; 2009, 2012), «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф; 2009).