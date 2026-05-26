Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Швейцария
2
:
Финляндия
2
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.15
П2
3.75
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Чехия
2
:
Канада
2
Все коэффициенты
П1
5.80
X
2.83
П2
5.94
Хоккей. НХЛ
27.05
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.23
П2
2.40
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Латвия
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
П1
X
П2

Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Россиянин подписал однолетний контракт с зарплатой $5,5 млн.

Источник: Getty Images

Российский форвард Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Срок соглашения с 39-летним нападающим составил один год, зарплата — $5,5 млн.

Действующий контракт россиянина с клубом заканчивался в конце сезона 2025/26. За «Питтсбург» хоккеист выступает с 2006 года, с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

«Питтсбург» в первом раунде плей-офф проиграл «Филадельфии Флайерз» в шести матчах.

Малкин в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах, в плей-офф — 3 (2+1) очка в шести встречах.

Малкин отыграл 20 сезонов в НХЛ с «Питтсбургом». Он обладатель «Колдер Трофи» (лучший новичок; 2007), «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир; 2009, 2012), «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф; 2009).

