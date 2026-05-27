Грандиозный позор лучшей команды Америки! «Колорадо» выкинули из плей-офф НХЛ, не позволив выиграть ни матча

Можно с уверенностью говорить, что абсолютно никто не мог предположить подобного развития серии «Колорадо» — «Вегас». Перед встречей в ночь со вторника на среду по московскому времени «Голден Найтс» были в шаге от выхода в финал розыгрыша Кубка Стэнли — 3:0. До встречи с бандой Джона Тортореллы лучшая команда регулярного чемпионата виделась главным фаворитом на трофей. Маккиннон и компания без особого труда разобрались сначала с «Лос-Анджелесом», а потом и с «Миннесотой». Такая же участь могла ждать и «Вегас». Но все получилось ровно наоборот — в роли киллера выступил соперник «Эвеланш».
Неудивительно, что после третьего поражения в противостоянии главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар признал — моральное состояние его команды оставляет желать лучшего. На ужасные результаты еще и наложились повреждения Нэйтана Маккиннона и Валерия Ничушкина, участие которых в матче под номером четыре было под большим вопросом.
«Ну, это очень плохо. Плохо, насколько это вообще возможно. Потому что нам предстоит преодолеть очень большую преграду. Вот для чего нужны следующие 36 часов. Нам нужно найти способ пережить это поражение, перегруппироваться и двигаться дальше. Сейчас все в унынии. Командный дух низок настолько, насколько это вообще возможно… Нужно найти способ это преодолеть. Как я уже сказал, вот для чего нужны следующие 36 часов, чтобы вернуть нашу команду в нужное русло. Кажется, теперь выиграть серию будет очень сложной задачей. Особенно против такой команды, как “Вегас”. Нам просто нужно разбить возможный камбэк в серии на части. Смена за сменой, период за периодом, игра за игрой», — сказал коуч «Лавин» после третьего матча.
В конце концов Ничушкин был вынужден пропустить встречу, а Маккиннон вышел на лед. Но это не спасло «Колорадо» от пропущенной шайбы уже на пятой минуте матча. Макнэбб выдал потрясающий пас на Стоуна, а вернувшийся совсем недавно из лазарета форвард хладнокровно переиграл голкипера «Эвеланш» — 1:0. Совершенно не то начало, которое хотелось увидеть от прижатой к стенке лучшей команды регулярного чемпионата.
В концовке второго периода Павел Дорофеев имел два стопроцентных голевых момента. Но Маккензи Блэквуд в обоих случаях делал невероятные сэйвы и спасал свою команду. Жаль, благодаря этому голу российский нападающий мог бы отличиться в 11-й раз в текущем плей-офф и вернуться на единоличное первое место в гонке снайперов. Голкипер «Колорадо» не собирался выбрасывать белый флаг раньше времени и бился до последнего.
Интересно, что в каждом из периодов гости уступали сопернику по бросковой активности. Хотя это именно «Эвеланш» должен был владеть инициативой и преимуществом — им нужно было отыгрываться не только в этом матче, но и спасать всю серию. В этой связи четвертая победа «Вегаса» была логичной и закономерной. В концовке третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Коул Смит и Габриэль Ландескуг. Но на итоговый исход это никак не повлияло. Хозяева оказались сильнее — 2:1.
Путь этого «Колорадо», который считался одним из главных фаворитов на Кубок Стэнли, закончился бесславно — «Голден Найтс» одержали победу в этом противостоянии со счетом 4:0 и сотворили мини-сенсацию. Теперь команда Джона Тортореллы будет ждать победителя пары «Каролина» — «Монреаль». И готовиться к главной битве сезона.
Автор: Максим Самарцев
Джон Торторелла
Джаред Беднар
Картер Харт
Маккензи Блэквуд
(00:00-57:47)
Маккензи Блэквуд
(57:57-58:04)
04:42
Марк Стоун
(Брэйден Макнэбб, Ши Теодор)
18:56
Джош Мэнсон
22:51
Коул Смит
33:43
Габриэль Ландескуг
54:15
Коул Смит
(Дилан Коглан, Ник Дауд)
57:57
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас, Назем Кадри)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит