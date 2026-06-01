Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Клуб НХЛ предложит лучшему российскому новичку многолетний контракт

Генменеджер «Монреаля» Хьюз заявил, что клуб надеется заключить новое долгосрочное соглашение с Иваном Демидовым.

«Монреаль Канадиенс» через несколько недель проведет переговоры с агентом российского нападающего Ивана Демидова о новом контракте, заявил генменеджер клуба НХЛ Кент Хьюз. Его слова приводит TSN.

Трехлетний контракт новичка Демидова истекает в 2027 году.

«Все зависит от того, предпочитает ли игрок краткосрочные или долгосрочные контракты. Мы бы предпочли подписать с ним долгосрочный контракт», — сказал Хьюз. По его словам, Демидову нравится в «Монреале».

Демидов в этом сезоне был лидером среди всех новичков НХЛ по передачам (43) и очкам (62) в регулярном сезоне. Он отыграл все 82 матча в «регулярке». В плей-офф Демидов записал на свой счет три гола и шесть передач в 19 матчах.

Россиянин уступил в голосовании за приз лучшему новичку только защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шеферу.