Клуб НХЛ предложит лучшему российскому новичку многолетний контракт

«Монреаль Канадиенс» через несколько недель проведет переговоры с агентом российского нападающего Ивана Демидова о новом контракте, заявил генменеджер клуба НХЛ Кент Хьюз. Его слова приводит TSN.
Трехлетний контракт новичка Демидова истекает в 2027 году.
«Все зависит от того, предпочитает ли игрок краткосрочные или долгосрочные контракты. Мы бы предпочли подписать с ним долгосрочный контракт», — сказал Хьюз. По его словам, Демидову нравится в «Монреале».
Демидов в этом сезоне был лидером среди всех новичков НХЛ по передачам (43) и очкам (62) в регулярном сезоне. Он отыграл все 82 матча в «регулярке». В плей-офф Демидов записал на свой счет три гола и шесть передач в 19 матчах.
Россиянин уступил в голосовании за приз лучшему новичку только защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шеферу.