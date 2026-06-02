«Филадельфия» и «Колорадо» подписали контракты с российскими проспектами

21-летний Новоселов представляет систему екатеринбургского «Автомобилиста». В прошедшем сезоне вратарь провел три матча за главную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также на его счету 40 матчей за «Горняк» в МХЛ при трех шатаутах и 93,2% отраженных бросков.