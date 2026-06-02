Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
«Филадельфия» и «Колорадо» подписали контракты с российскими проспектами

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» и «Колорадо Эвеланш» заключили соглашения с российскими игроками Ильей Паутовым и Никитой Новоселовым, сообщается на сайтах клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Оба игрока подписали контракты новичка. Соглашение Паутова с «Филадельфией» рассчитано на три года, Новоселова с «Колорадо» — на два года.

Паутову 20 лет, форвард был выбран «Филадельфией» на драфте 2024 года под общим 173-м номером. Он является игроком системы ЦСКА и в прошедшем сезоне провел суммарно в регулярных чемпионатах Всероссийской и Молодежной хоккейных лиг 55 матчей, набрав 28 очков (11 голов + 17 передач).

21-летний Новоселов представляет систему екатеринбургского «Автомобилиста». В прошедшем сезоне вратарь провел три матча за главную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также на его счету 40 матчей за «Горняк» в МХЛ при трех шатаутах и 93,2% отраженных бросков.