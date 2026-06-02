«Можем выиграть не один Кубок». Демидов: первый год в НХЛ, лето в Канаде, новый контракт с «Монреалем»

Иван Демидов завершил полноценный год в «Монреале». «Канадиенс» несколько лет набирали силу и раскрыли потенциал в этом сезоне. Команда Мартена Сан-Луи со всеми талантами и перспективной молодежью уверенно прошла регулярный чемпионат и закрепилась в числе новых лидеров Атлантического дивизиона, а затем пошумела в розыгрыше Кубка Стэнли и дошла до финала Восточной конференции. «Хабс» выбили «Тампа-Бэй» и «Баффало» в семиматчевых сериях, нанесли «Каролине» единственное поражение за три раунда.
Демидов отправился в НХЛ весной 2025-го, успел провести два матча в регулярном чемпионате и вместе с командой пробился в плей-офф. Новичок ворвался в лигу в середине апреля прошлого года с голом и передачей в домашней игре с «Чикаго», отметился двумя голевыми пасами в одной из встреч серии с «Вашингтоном». Россиянин под 93-м номером показался экспертам и болельщикам в одном из самых хоккейных городов мира и продолжил восхищать публику в новом сезоне.
Демидов стал самым результативным новичком и занял второе место при выборе обладателя «Колдер Трофи» в регулярном чемпионате-2025/26. Форвард набрал 62 очка, забил 19 голов и сделал 43 передачи в 82 матчах. Нападающий в плей-офф полезно действовал даже без результативных действий и оправдывал доверие тренера, прервал затянувшееся голевое молчание и набрал 9 (3+6) очков в 19 играх.
20-летний Демидов вступает в последний год действия контракта новичка. Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз назвал Ивана одним из ключевых хоккеистов команды, подчеркнул его влюбленность в город с командой и выразил надежду на подписание долгосрочного соглашения. Лучший новичок НХЛ-2025 и друг россиянина, защитник «Хабс» Лэйн Хатсон вместе с остальными звездами ценят мастерство с отношением одноклубника. И все вместе рассчитывают, что эта команда способна на многое.
Демидов при общении с североамериканскими журналистами по итогам сезона «Монреаля» ответил на вопросы о своем желании остаться в титулованном канадском клубе, проведенном годе в НХЛ и планах на лето.
«Хочу остаться здесь надолго»
О возможном подписании долгосрочного контракта с «Канадиенс»:
— Я скажу, что мне очень нравится этот город, нравится эта команда, обожаю всех парней здесь. Наш менеджмент, организация очень хороши. Меня все устраивает. Я хочу остаться здесь, да.
О советах Хатсона по переговорам о контракте предстоящим летом:
— Да, мы говорили об этом немного. Просто сказали друг другу, как важно остаться здесь надолго, потому что тот коллектив, который у нас есть, — это кубковая команда.
О желании остаться надолго и подписать контракт как можно скорее:
— Да. Да.
«План — подкачаться и кататься»
О полученном опыте и различиях хоккея в плей-офф и регулярном чемпионате:
— Я многое извлек. Как вы говорите, все видят, что плей-офф — совсем другое. Требуется лучшая физическая готовность, нужно играть в свой хоккей, все такое.
О своих ожиданиях от собственной игры в следующем сезоне:
— Знаете, просто играть лучше, добиваться большего. Таковы мои ожидания.
О приоритетных вещах, в которых требуется прибавить:
— Тяжело сказать. Я уверен, что нужно прибавлять во всем. Не могу назвать что-то одно.
О том, стал ли чувствовать себя комфортнее по ходу плей-офф:
— Да, я так думаю. Против «Каролины», против «Баффало» было намного легче, чем в первых сериях. Когда только начинаешь, нужно приспособиться, просто играть в хоккей и получать удовольствие.
О планах на лето и желании привнести в игру что-то новое:
— Знаете, в целом план — пойти в зал, набрать определенную мышечную массу, а также просто кататься. Даже не знаю, что еще.
О возможном отпуске в России:
— Нет, я остаюсь здесь.
О главном разочаровании от игры против «Каролины»:
— Что ж, хороший вопрос. Я бы сказал, что тяжело играть, когда соперник давит по всей площадке. Вероятно, в этом главное разочарование для нас.
«Лучше подписать контракт летом»
О перспективах команды с большим числом молодежи и своем будущем:
— Я скажу, эта команда способна выиграть не один Кубок, а на пару больше, знаете ли. Таковы мои ожидания. Это то, что я вижу в этой команде.
О своих инструкциях агенту для переговоров:
— Я не говорил с ним. Скажу: «Просто делай свою работу». (Общий смех.) Вероятно, это, нет? Да, да. [Это его работа — позаботиться о подписании контракта.]
О нежелании вести переговоры по ходу сезона:
— Да, я так думаю. Просто чувствую, что лучше подписать летом, а не по ходу сезона. Тогда будет определенность.
О решении остаться в Монреале на лето:
— Мне нравится Монреаль, знаете ли. У нас хорошая база, инфраструктура для катания и тренировок. В этом причина.
«Здесь все новое, все интересно»
О главном усвоенном уроке за время игры в этом сезоне НХЛ:
— Английский? (Общий смех.) Да, я скажу, что все. Имею в виду, как идет игра, все вещи вокруг. Наверное, я учился всему в игре и тому, что окружает лигу, вещам вроде перелетов и всему из подобных категорий. Все новое, все интересно.
О значении возможности коммуницировать со своими болельщиками:
— Я скажу, что это, быть может, самая главная вещь. Это плохо выглядит, когда ты не можешь общаться с людьми, словно ты ленишься и не можешь начать учить языки.
О возможности взяться за французский язык в следующем сезоне:
— Да. (Улыбается.).
О лучшем учителе английского языка:
— С английским — наверное, Лэйн. Мы проводим много времени вместе, живем в одном номере на выездах.
О худшем учителе (с упоминанием игрового номера чешского вратаря Якуба Добеша):
— Семьдесят пятый. (Улыбается и качает головой.).
О впечатлениях от игры Хатсона и его прогрессе:
— Я скажу, он настолько хороший игрок, что приятно каждый раз смотреть на него. Имею в виду, что он умеет делать на льду все. Постоянно летает по площадке, когда есть такая возможность. Просто весело такое видеть.
О постоянном общении с Хатсоном и возможной пользе таких разговоров с применением в плей-офф:
— Ах, сейчас даже не вспомню. Ничего не могу сказать. [Ничем не помог?] Я так не думаю. (Улыбается.).
Артем Агапов