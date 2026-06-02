Рыцарский ураган: кому достанется главный трофей НХЛ

— Когда я купил команду, то главной целью было сделать бренд особенным. Таким, которым можно гордиться, — отметил официальному сайту НХЛ владелец «Каролины» Том Дандон, который приобрел команду в начале 2018 года. — Нам предстояло проделать определенную работу в этом направлении. И нам повезло, что мы наняли Рода Бриндамора. У нас были хорошие игроки, но мы продолжали усиливать состав. Выход в финал — это нечто невероятное. Каждый год хочется туда попасть, но на это ушло много времени. Я очень рад, что наконец-то нам это удалось.