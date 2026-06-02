Рыцарский ураган: кому достанется главный трофей НХЛ

В ночь на 3 июня стартует финальная серия плей-офф НХЛ. За главный трофей в этом году сразятся «Каролина» и «Вегас». В составе обоих клубов выступают по двое россиян — Свечников и Никишин против Барбашева и Дорофеева. Подробнее о решающей серии и ее главных героях — в материале «Известий».
Российские хоккеисты в борьбе за Кубок Стэнли
В финале Кубка Стэнли сыграют сразу четыре россиянина. За «Вегас» выступают Павел Дорофеев и Иван Барбашев, за «Каролину» — Андрей Свечников и Александр Никишин. Все они внесли важный вклад в успехи своих команд.
Барбашев и Дорофеев входят в число ведущих форвардов «Голден Найтс». Иван остается одним из самых надежных нападающих команды: играет в топовых сочетаниях, много работает без шайбы и регулярно появляется на льду в ключевые моменты матчей. Дорофеев же превратился в настоящую голевую машину. В нынешнем плей-офф уроженец Нижнего Тагила лидирует по количеству заброшенных шайб, причем его результативность росла от серии к серии.
Свечников в составе «Каролины» действует менее ярко с точки зрения статистики, но в финале Восточной конференции с «Монреалем» отметился важнейшими голами. Даже когда Андрей не набирает много очков, он остается важной частью атакующей системы Рода Бриндамора.
Никишин проводит свой первый полноценный сезон в Северной Америке и сразу добрался до финала Кубка Стэнли. Защитник постепенно освоился в схемах «Каролины», хотя в плей-офф ему пока доверяют не так много игрового времени. В среднем Александр проводит на льду 15 минут 15 секунд за матч, и это худший показатель среди защитников команды. Тем не менее Никишин — опытный хоккеист, за плечами которого несколько серьезных кубковых походов в КХЛ. На такого игрока точно можно положиться в трудный момент.
Таким образом, независимо от исхода финальной серии Кубок Стэнли вновь достанется российским хоккеистам.
«Каролина» сыграет в финале спустя 20 лет
Многие коллеги могут завидовать Роду Бриндамору. Тренер возглавляет «Каролину» с 2018 года и только сейчас, в сезоне-2025/26, смог вывести клуб-контендер в финал Кубка Стэнли. Специалист, который ассоциируется с «Харрикейнз» примерно так же, как Сидни Кросби с «Питтсбургом» или Александр Овечкин с «Вашингтоном», получил серьезный карт-бланш.
Бриндамор методично выстраивал собственную систему, оставаясь верным агрессивному вертикальному хоккею с высочайшим темпом. С одним существенным изъяном: после стабильных регулярок в плей-офф неизменно случались сбои. Эта тенденция прервалась только сейчас, когда «Каролина» без особых проблем добралась до финала.
«Харрикейнз» получили самую легкую сетку плей-офф. Это не попытка принизить их заслуги, а констатация факта. Измученную борьбой за кубковую восьмерку «Оттаву» они вынесли за четыре матча. На «Филадельфию» также потратили минимум времени. Финал конференции с «Монреалем» растянулся на пять встреч лишь потому, что «Каролина» в несвойственной себе манере проспала старт серии и отдала первый матч. После этого команда дважды победила в овертаймах, а четвертая и пятая игры остались за ней безоговорочно. Путь лучшей команды Востока до финала занял всего 13 матчей.
Однако только финальная серия станет главной проверкой философии Бриндамора. Либо он окончательно избавится от репутации тренера-неудачника, либо войдет в историю франшизы как человек, завоевавший Кубок Стэнли и в качестве игрока, и в качестве главного тренера.
— Когда я купил команду, то главной целью было сделать бренд особенным. Таким, которым можно гордиться, — отметил официальному сайту НХЛ владелец «Каролины» Том Дандон, который приобрел команду в начале 2018 года. — Нам предстояло проделать определенную работу в этом направлении. И нам повезло, что мы наняли Рода Бриндамора. У нас были хорошие игроки, но мы продолжали усиливать состав. Выход в финал — это нечто невероятное. Каждый год хочется туда попасть, но на это ушло много времени. Я очень рад, что наконец-то нам это удалось.
«Голден Найтс» в параллельной серии неожиданно быстро и громко разобрались с «Колорадо». Лучшую команду регулярного чемпионата подкосили травмы лидеров: Нэйтана Маккиннона, Кейла Макара и Валерия Ничушкина. В результате «Эвеланш» не смогли взять ни одного матча. Организованная оборона «рыцарей» буквально задушила атакующий хоккей соперника. «Каролина» в плане игры с шайбой выглядит более вариативной, пусть и уступает в индивидуальном мастерстве. По крайней мере, в ее составе нет фигур масштаба Маккиннона или Макара. Финал обещает стать серией, где каждая голевая возможность будет выжиматься буквально из камня.
При этом фаворитом считается «Каролина». Официальный сайт НХЛ опросил 15 ведущих журналистов. В итоге «Харрикейнз» получили 10 голосов, «Голден Найтс» — 5. Главным претендентом на приз лучшему игроку плей-офф назван вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен (8 голосов). Вторым идет Митч Марнер из «Вегаса» (4). По одному голосу отдали за Логана Станковена, Тэйлора Холла (оба — «Каролина») и Джека Айкела («Вегас»).
Михаил Скрыль