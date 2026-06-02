Веренски из «Коламбуса» впервые признали лучшим защитником сезона НХЛ

«Джеймс Норрис трофи» вручается с 1954 года, его первым обладателем стал Ред Келли из «Детройта». Рекордсменом по количеству наград является Бобби Орр, он выиграл 8 призов, выступая за «Бостон». Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями трофея.