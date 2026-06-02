Веренски из «Коламбуса» впервые признали лучшим защитником сезона НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Американский защитник «Коламбуса» Зак Веренски впервые стал обладателем приза «Джеймс Норрис трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Второе место в голосовании журналистов занял двукратный обладатель приза канадец Кейл Макар из «Колорадо». Третьим стал шведский защитник «Баффало» Расмус Далин. Российские игроки не получили ни одного голоса в этой номинации.
28-летний Веренски в 75 матчах регулярного чемпионата забросил 22 шайбы и сделал 59 результативных передач при показатели полезности «+7». В составе сборной США он стал победителем Олимпийских игр в Италии.
«Джеймс Норрис трофи» вручается с 1954 года, его первым обладателем стал Ред Келли из «Детройта». Рекордсменом по количеству наград является Бобби Орр, он выиграл 8 призов, выступая за «Бостон». Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями трофея.