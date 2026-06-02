«Не мечтал о таком». Барбашев и Дорофеев: русская серия в финале Кубка Стэнли

Два претендента
«Вегас» продолжает создавать необычную историю и сюжеты. Клуб из Невады после запуска франшизы является самым успешным в НХЛ по числу выигранных серий Кубка Стэнли. «Голден Найтс» доходили до финала в дебютном плей-офф-2018 с поражением от «Вашингтона», впервые стали чемпионами в 2023-м после победы над «Флоридой», теперь постараются повторить успех в противостоянии с «Каролиной».
«Вегас» неровно провел регулярный чемпионат и стал первым в Тихоокеанском дивизионе с самым низким порогом выхода в плей-офф. Для финиша на четвертом месте Западной конференции хватило 39 побед и 95 очков. На «Востоке» такого результата не было достаточно для попадания в топ-8. «Вашингтон», «Детройт», «Коламбус», «Айлендерс», «Нью-Джерси» и «Флорида» одержали больше побед и остались вне розыгрыша Кубка Стэнли.
«Вегас» встряхнул команду тренерской перестановкой в конце марта за восемь матчей до конца регулярного чемпионата. Менеджмент заменил выигравшего первый клубный титул Брюса Кэссиди на Джона Тортореллу. Специалист старой школы не работал в лиге почти год, выступал экспертом ESPN и входил в штаб олимпийской сборной США, а теперь вернулся в финал Кубка Стэнли после 22-летней паузы и чемпионства с «Тампой» в 2004-м.
В противостоянии «Вегаса» и «Каролины» есть различные истории и сюжеты. Один из них дарит Митч Марнер. Год назад проблемный «Торонто» пытался обменять звезду с истекающим контрактом в «Харрикейнз», но форвард предпочел провести сезон в родном клубе и отправился в «Голден Найтс». Канадец после девяти лет неудач с «Мэйпл Лифс» добился прорыва в плей-офф и теперь может привезти к себе домой Кубок Стэнли. «Рыцарей» и «ураганов» при разборе персоналий сталкивает также дуэль «золотых отбросов». В Парадайсе сейчас выступают четыре хоккеиста первого состава франшизы — Вильям Карлссон, Райлли Смит, Брэйден Макнэбб, Ши Теодор, в Роли есть их бывший одноклубник — Уильям Каррье. Есть еще вратарская дуэль с преодолением Картера Харта и Фредерика Андерсена. И не только.
«Вегас» играет в финале в третий раз за девять лет, «Каролина» добралась до главной серии после 20-летней паузы и первого чемпионства в 2006-м. Все кубковые выступления клуба из Северной Каролины в 2000-е связаны с Родом Бриндамором, без него франшиза провела только плей-офф-1999. В игровой карьере центрфорвард уступил в финале-2002 и был капитаном чемпионской команды. В качестве главного тренера клубная легенда с сезона-2018/19 выводил «Кейнз» в плей-офф восемь лет подряд и с четвертой попытки прошел финал конференции.
«Каролина» быстро закрыла три серии с единственным поражением на старте третьего раунда — переиграла «Оттаву», «Филадельфию» и «Монреаль». «Вегас» забрал две серии в шести матчах — против «Юты» и «Анахайма», а затем за четыре игры выбил лучшую команду регулярного чемпионата «Колорадо». Пара финалистов оформила рекорд по наименьшему числу поражений, а составы располагают к еще одному факту из категории «наши». Российская серия побед в Кубке Стэнли длится с 2016-го, на главном трофее НХЛ точно появятся новые русские фамилии.
В ведущем звене «Каролины» играет Андрей Свечников, форвард выступает в Роли все годы работы Бриндамора на посту главного тренера. Прошлой весной в русскую компанию «ураганов» влился защитник Александр Никишин. Вратарь Петр Кочетков пропустил почти весь сезон и без появления в финале не сможет попасть в число чемпионов при успехе своей команды.
В ведущем звене «Голден Найтс» играют два россиянина — Иван Барбашев и Павел Дорофеев выходят на лед вместе с Джеком Айкелом. Обладатель Кубка Стэнли-2019 из «Сент-Луиса» Барбашев выступает в Парадайсе с февраля 2023-го и после обмена стал чемпионом во второй раз. Дорофеев дебютировал в НХЛ в 2021-м, но влился в состав в постчемпионском сезоне и исполняет важную роль последние два года.
Барбашев и Дорофеев перед стартом серии в Роли пообщались с журналистами во время большого медиадня финала Кубка Стэнли. Павел ответил на несколько вопросов рядом со своим «старшим братом», а Иван заодно поучаствовал в менее серьезной части с сюжетом для канала лиги.
«Это не придет само»
25-летний Дорофеев вместе с одноклубником Бреттом Хауденом лидирует в списке снайперов Кубка Стэнли-2025. Россиянин отметился 10 голами и 4 передачами, набрал 14 очков в 16 матчах. Павел два сезона подряд становился лучшим снайпером «Вегаса» в регулярном чемпионате с 35 и 37 шайбами, стабильно забивает в плей-офф после непростого старта первого раунда. Торторелла переводил нацеленного на бросок нападающего в низшие звенья, а потом поднял в ведущую тройку.
О том, была ли у него в юности мечта сыграть в финале Кубка Стэнли или подобная цель была слишком далеко:
— Если честно, я не мечтал о таком. Просто мечтал стать хорошим игроком, постараться выйти на высочайший уровень. И я просто наслаждаюсь всем этим приключением на пути к этой точке.
О том, как сильно помогает ему Барбашев:
— О, он серьезно помогает мне на самом деле. Он как старший брат. Да, он помогает во всем, в любых делах. Особенно на выезде мы хорошо проводим время и много веселимся.
Снова о том, мечтал ли о возможности завоевать Кубок Стэнли:
— Да, я слышал этот вопрос уже несколько раз. Скажу, что я не тот парень, который много мечтает. Это очень большое дело. Знаете, это не то, что просто достанется мне, любому, кто мечтает о таком. Все, о чем думаю, это то, как много нужно работать, чтобы добраться до такого и иметь этот шанс. И вот мы здесь. Теперь — самое главное, мы должны вложить в свою работу еще больше.
О том, как помогает в игре подобная концентрация на своей работе:
— Это то, что делают все хорошие игроки во всей лиге. Ты просто смотришь на парней вроде Джека Айкела, Митча Марнера, Марка Стоуна или на ребят вроде Коннора Макдэвида, конечно же. На всех этих парней, кто на топ-уровне, лучших в этой лиге. Ты просто стараешься быть как они. Все они — отличный пример, на который стоит равняться.
О том, насколько важен этот момент после тяжелого пути к финалу:
— Да, для нас это было отличное приключение. Мы сделали много хорошего на этом пути. И это не было легко. И дальше легко не будет тоже. Главное — сохранять концентрацию и наслаждаться моментом.
«Победить здесь и сейчас»
30-летний Барбашев вместе с одноклубником Айкелом ценится за универсальность и умение действовать на обеих половинах площадки в различных игровых аспектах. Россиянин и американец здорово взаимодействовали в ведущем звене три года назад, продолжают это делать в Кубке Стэнли-2026. Иван набрал 12 (5+7) очков в 16 матчах. Нападающий лидирует в плей-офф по числу силовых приемов — 83, за ним идут одноклубники Киган Колесар (70) и Коул Смит (66), а также проведшие на три игры меньше соперники Уильям Каррье (66) и Джордан Стаал (64).
О том, какие сильные стороны выделяет в «Каролине»:
— Знаем, что эта команда очень хороша в форчеке. Они давят по всей площадке. Особенно — если мы с шайбой в своей зоне и пытаемся из нее выйти. Да вообще они прессуют везде. Это очень хорошая команда, которая классно играет в своей структуре. Надеюсь, моя физическая мощь поможет создать немного пространства для Пава с Джеком и поймать голевые моменты.
Знаете, мы должны в целом постоянно и везде накрывать их, эта мастеровитая команда будет идти в отбор, каждый раз быстро распоряжаться шайбой. В основном все зависит от нас, важно делать свою работу как можно лучше, стараться держать шайбу подальше от наших ворот.
О том, как уменьшить опасность при агрессивном начале игры с ранними голами «Каролины»:
— Я не думаю, что такое только в этом году. Считаю, подобное длится вроде как последние лет десять. Особенно когда они играют дома, то начинают мощно и агрессивно. Они вроде как стараются зажать тебя в зоне на первые пять минут. И знаете, они делают это очень хорошо все эти годы. Тяжело играть на этой арене в Каролине. И думаю, что дело снова за нами. Мы должны быть готовы сыграть несколько стартовых смен и пройти через это, постараться давить на них, вместо того чтобы дать им давить на нас.
О том, что может выиграть третий Кубок Стэнли после чемпионств с «Сент-Луисом» и «Вегасом»:
— Знаете, у меня возникали мысли о том, что вроде как могу стать трехкратным обладателем Кубка Стэнли и все такое, но в то же время говорил себе, что не должен думать об этом. Я просто постараюсь выиграть Кубок с этой командой в этом году, попытаюсь не думать о чем-то еще, а просто буду продолжать играть.
О том, есть ли у этого «Вегаса» что-то схожее с предыдущими чемпионскими командами в его карьере:
— Может быть, немного общего с «Сент-Луисом». Тогда тоже было много отрезков со взлетами и спадами. С «Сент-Луисом» мы были на последнем месте где-то в середине сезона, а потом вроде как все перевернули. С этой командой в этом году мы много мучились, уходили в серию поражений, потом шли на победной серии пару-тройку матчей, затем снова начинали проигрывать. На самом деле очень впечатляет, когда оглядываешься назад и видишь, как каждый был в моменте — вне зависимости от того, что происходило, мы все равно выходили и играли по полной, по крайней мере — старались сыграть как можно лучше, если даже не побеждали. Да, вроде как было много взлетов и спадов, но эта команда на самом деле особенная.
О том, как повлияли на «Вегас» высокие ожидания перед сезоном, когда команду называли одним из фаворитов:
— Я думаю, мы довольно хорошо начали сезон, а потом у нас были определенные отрезки с сериями поражений и всем таким. Знаете, очень ценным для нашей команды стало появление Митча [Марнера]. Полагаю, он показывает все это прямо сейчас, в этом плей-офф. Его хоккейный IQ, мастерство двустороннего форварда, игра в обороне и атаке, меньшинстве и большинстве — это мощное усиление. И он — важная часть нашей команды.
О том, как перепады в регулярном чемпионате помогли в плей-офф:
— Да, сто процентов. Даже если оглянуться на серию с «Ютой» — мы уступали 1−2, но держались вместе и просто играли. Как считаю, у нас достаточно опытный коллектив, который справляется со сложностями. Именно это мы делали всю серию с «Ютой», «Анахаймом» и «Колорадо».
«Здорово играть вместе с русскими»
Барбашев также ответил на несколько вопросов о прогрессе Дорофеева и своей роли в росте соотечественника. Двукратный обладатель Кубка Стэнли привел в пример бывшего одноклубника из «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.
О том, мог ли представить в чемпионском плей-офф-2023, как за три следующих года изменится роль Дорофеева в команде:
— Честно говоря, тогда голова была совсем забита. Меня обменяли, нужно было перевезти семью, продать дом, обосноваться на новом месте. И да — мы дошли до финала. Как помню, в том году он катался с нами, даже поехал на выезд. И здорово, что сейчас он сыграет в финале. Знаете, это нечто особенное.
О том, как все это время растет и прибавляет Дорофеев:
— Полагаю, он растет каждый день, с каждой игрой, каждой тренировкой. И это приятно видеть. Я помню, что он провел пару матчей до моего обмена, потом несколько игр в конце регулярного чемпионата. Знаете, он просто забивал голы, наверное, это впечатляло больше всего. Теперь он в составе последние пару лет, постоянно растет, учится. Вокруг много хороших игроков, которые помогают ему становиться лучше. Сейчас он играет с Джеком. Не стану включать себя в эту группу, здесь все же другое. Он видит, как Джек работает каждый день, старается делать те же самые вещи. И он растет очень быстро и в правильном направлении.
О том, как он помогает в карьере Дорофееву, который называет его старшим братом:
— Я не помогаю ему. Нет. (Смеется.) Скажу, что мы общаемся каждый день, во время выездов вместе ходим в ресторан. У меня так же было с Тарасенко в «Сент-Луисе». Тогда я только попал в НХЛ, он делал для меня все то же самое. Он брал меня с собой на обед, мы общались каждый день, наши семьи стали очень близки. Приятно, когда рядом есть еще один русский парень.
О том, что Тарасенко в этом сезоне помог освоиться Даниле Юрову в «Миннесоте»:
— Да. Я играл с Влади где-то шесть лет, это было невероятное время. Знаете, мы много веселились, он стал настоящим наставником для меня.
«25 парней против 20 тысяч»
Барбашев отдельно пообщался с ведущими подкаста НХЛ братьями Крисом и Дэном Пауэрами. Форвард обсудил стильную бороду в плей-офф и странное прозвище, излишний шум в клубах Лас-Вегаса, простую предматчевую рутину и отсутствие заморочек в еде. Заодно россиянин оценил важность силовых приемов и поддержки болельщиков в Парадайсе и Роли.
О том, что лидирует в плей-офф по числу силовых приемов и при этом выглядит здорово:
— Да, но не стану врать, что первая игра в первом раунде потребовала какого-то времени, чтобы вернуться в норму. Но как только поймал ритм, просто хитуешь в каждом матче, это нужно использовать. Чувствую себя очень хорошо. И просто не могу дождаться старта финала. Знаете, для меня силовые приемы — важная вещь, особенно в плей-офф. Как команда вы должны идти хитовать, сломить соперника. И это то, что мы делаем. Наверное, если посмотреть, кто после меня по хитам, то это Киган Колесар. Он играет намного меньше, а идет прямо за мной. Так что он тоже часто проводит силовые приемы, как и Коул [Смит]. И я считаю это важной частью игры нашей команды — мы показываем физическую мощь в каждом матче.
О невероятной атмосфере арены «Вегаса» во время плей-офф:
— Это невообразимо. Мне посчастливилось играть в «Вегасе» последние пару лет. И то, как громко звучат болельщики на матчах, просто потрясающе. Болельщики гонят нас вперед каждую игру. Сама атмосфера для игры просто невероятная.
О не менее яростной поддержке хозяев на арене «Каролины» и возможности переложить давление на соперника на старте серии:
— Да, абсолютно [такая же классная атмосфера]. Скажу, что для меня это нормально. На другой стороне площадки будет очень хорошая команда с такими же хорошими болельщиками. Знаете, выезды для нас — это здорово. Просто все парни сплочены и общаются каждый день. И начать серию на выезде — это хорошая возможность. Да, я большой любитель игр на выезде, если честно. На самом деле — это 25 парней против 20 тысяч. Ты просто фокусируешься и играешь.
Финал Кубка Стэнли-2026 между «Вегасом» и «Каролиной» стартует в Роли в ночь на 3 июня по московскому времени.
Артем Агапов