«Не мечтал о таком». Барбашев и Дорофеев: русская серия в финале Кубка Стэнли

— Может быть, немного общего с «Сент-Луисом». Тогда тоже было много отрезков со взлетами и спадами. С «Сент-Луисом» мы были на последнем месте где-то в середине сезона, а потом вроде как все перевернули. С этой командой в этом году мы много мучились, уходили в серию поражений, потом шли на победной серии пару-тройку матчей, затем снова начинали проигрывать. На самом деле очень впечатляет, когда оглядываешься назад и видишь, как каждый был в моменте — вне зависимости от того, что происходило, мы все равно выходили и играли по полной, по крайней мере — старались сыграть как можно лучше, если даже не побеждали. Да, вроде как было много взлетов и спадов, но эта команда на самом деле особенная.