Безумная перестрелка в первом матче финала НХЛ. «Вегас» провалил начало игры, но все-таки вырвал победу

Стартовый матч финала Кубка Стэнли болельщики «Каролины» ожидали с большим трепетом. В прессе активно вспоминали триумф «ураганов» в 2006 году, когда команда из Роли сенсационно взяла трофей в первом сезоне после разрушительного локаута. В социальных сетях призвали делиться воспоминаниями, фотографиями и предметами атрибутики 20-летней давности, тем самым призывая удачу.