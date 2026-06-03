Безумная перестрелка в первом матче финала НХЛ. «Вегас» провалил начало игры, но все-таки вырвал победу

Стартовый матч финала Кубка Стэнли болельщики «Каролины» ожидали с большим трепетом. В прессе активно вспоминали триумф «ураганов» в 2006 году, когда команда из Роли сенсационно взяла трофей в первом сезоне после разрушительного локаута. В социальных сетях призвали делиться воспоминаниями, фотографиями и предметами атрибутики 20-летней давности, тем самым призывая удачу.
И в начале стартовой игры казалось, что все это работает. Уже к середине первого периода у «Харрикейнз» дубль оформил штатный везунчик Николай Элерс, что заставило «Вегас» включить максимальные обороты.
Ближе к первому перерыву защитник Ши Теодор одну шайбу отквитал, хитро щелкнув от синей линии, и этот гол придал «Голден Найтс» уверенности. А когда на старте второй двадцатиминутки у «Вегаса» забил Иван Барбашев, интрига закрутилась с новой силой.
Иван мощно зарядил кистевым в ближнюю девятку, обескуражив голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена, и сравнял счет (2:2), а уже через четыре минуты «Вегас» был впереди.
Один из лучших снайперов плей-офф Бретт Хауден выиграл борьбу за воротами, а лучший бомбардир Митч Марнер передачей нашел свободного Вильяма Карлссона, который не сплоховал перед воротами.
«Каролина» ответила на это шайбой ветерана Джордана Стаала, но поймавшего кураж соперника было уже не остановить. На первых минутах третьего периода Хауден забил сам и снова вывел «Вегас» вперед, удачно подставив клюшку на пятачке.
Обмен удалениями к перемене энергетического импульса не привел, но хозяева снова сумели сравнять счет благодаря броску защитника Шейна Гостисбера со средней дистанции.
Играть оставалось менее восьми минут, и болельщики уже ждали овертайм, но концовка осталась за «Вегасом». Неберущийся кистевой бросок Томаша Гертла за три минуты до окончания основного времени принес победу «золотым рыцарям», которые смогли безупречно нейтрализовать финальный штурм соперника.
«Вышло так, что “Каролина” больше доминировала в начале и долгое время контролировала игру. Но команда Джона Тортореллы вновь оказалась непотопляемой. Этот коллектив обладает невероятным характером. Все первые матчи серий в нынешнем плей-офф “Вегас” выиграл», — отметил обозреватель SinBin Vegas Кен Бекле.
«Вегас» повел в финале со счетом 1−0. Второй матч серии пройдет в Роли в ночь с четверга на пятницу. Начало — 03:00 по московскому времени.
Автор: Максим Замятин
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Фредерик Андерсен
(00:00-58:14)
Картер Харт
00:25
Николай Элерс
(Джейкоб Слэвин, Джален Чатфилд)
12:08
Николай Элерс
(Джален Чатфилд)
13:28
Ши Теодор
(Брэйден Макнэбб, Коул Смит)
13:37
Бретт Хауден
20:30
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Брэйден Макнэбб)
24:35
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер, Бретт Хауден)
27:46
Марк Янковски
32:42
Джордан Стаал
(К`Андре Миллер)
38:35
Джален Чатфилд
41:21
Бретт Хауден
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
46:09
Расмус Андерссон
49:03
Марк Янковски
51:19
Шейн Гостисбеер
56:36
Томаш Гертл
(Колтон Сиссонс, Ши Теодор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит