Величие Кучерова! Русский форвард обогнал Макдэвида и во второй раз в карьере выиграл «Харт Трофи»

По влиянию на командный результат с Кучеровым действительно может сравниться только Макдэвид. Если погрузиться в статистику, то и здесь прослеживается превосходство Никиты, несмотря на отставание в гонке бомбардиров. По среднему количеству очков за матч впереди россиянин (1,71 против 1,68). По очкам в равных составах Никита также опережает Коннора, который 39,1 процента своих очков набрал в большинстве. По победным голам значительный перевес у форварда «Тампы» (восемь против четырех). Добавьте к этому разницу по игровому времени: Макдэвид проводит на льду в среднем на 2:39 больше Кучерова.