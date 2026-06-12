Величие Кучерова! Русский форвард обогнал Макдэвида и во второй раз в карьере выиграл «Харт Трофи»

За шикарный регулярный чемпионат — 130 (44+86) очков за 76 матчей — форвард «Тампы» Никита Кучеров не остался без индивидуального приза.
«Арт Росс» как лучшему бомбардиру ушел Коннору Макдэвиду. Пропуск нескольких игр из-за проблем со здоровьем помешал лидеру «молний» побороться с канадской машиной. «Тед Линдсей Эворд», победителя которого определяли хоккеисты, также ушел фронтмену «Эдмонтона». А вот в голосовании за «Харт Трофи» Кучеров все же обошел Макдэвида. Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) выбрала россиянина обладателем престижнейшего приза во второй раз в карьере.
Борьба за «Харт» выдалась максимально упорной. Никита опередил Коннора всего на 10 очков! Россиянин получил 72 первых места от представителей прессы, канадец — 68, что и предопределило итоговый расклад. Разрыв между первым и вторым местами стал минимальным с сезона-2001/02, когда вратарь «Монреаля» Жозе Теодор обошел форварда «Калгари» Джерома Игинлу лишь по дополнительным показателям.
На третьем месте с отставанием в 139 очков расположился Нэйтан Маккиннон. Остальные претенденты отстали более чем вдвое. Из россиян голоса также получили Андрей Василевский (12 очков, десятое место), Кирилл Капризов (два очка, 18-е место) и Илья Сорокин (одно очко, 23-е место).
«Тампа» в нынешнем сезоне оформила хет-трик по индивидуальным достижениям. Кучеров выиграл «Харт Трофи», Василевский забрал вторую в карьере «Везину», а Джона Купера признали лучшим тренером лиги. Основа этих достижений — результаты в регулярном чемпионате, где «молнии» действительно выглядели мощно и как команда, и если разбирать ее по персоналиям. Однако в плей-офф их кубковый поход завершился неожиданно быстро. В первом раунде «Тампу» остановил дерзкий «Монреаль», будущий финалист Восточной конференции. Есть в этом определенный сюрреализм, но в то же время и закономерность.
Кучеров заслужил «Харт» не столько феноменальной статистикой, сколько непосредственным влиянием на игру команды. Его отрыв от второго бомбардира «Тампы» Джейка Генцеля невероятен — 42 очка. Притом что Никита (загибайте пальцы) — лучший снайпер (44 шайбы), ассистент (86 передач, безоговорочное лидерство) и самый полезный игрок (+43). И, возвращаясь к теме плей-офф, именно его вклада не хватило команде в серии с «Монреалем». «Канадиенс», как могли, сдерживали российского гения, и это сработало. В Кубке Стэнли у Никиты лишь третье место по очкам. Справедливым итогом этого стал вылет в первом раунде.
По влиянию на командный результат с Кучеровым действительно может сравниться только Макдэвид. Если погрузиться в статистику, то и здесь прослеживается превосходство Никиты, несмотря на отставание в гонке бомбардиров. По среднему количеству очков за матч впереди россиянин (1,71 против 1,68). По очкам в равных составах Никита также опережает Коннора, который 39,1 процента своих очков набрал в большинстве. По победным голам значительный перевес у форварда «Тампы» (восемь против четырех). Добавьте к этому разницу по игровому времени: Макдэвид проводит на льду в среднем на 2:39 больше Кучерова.
Гонка за призами Коннора и Никиты сродни многолетнему соперничеству Криштиану Роналду и Лионеля Месси за «Золотые мячи». Только в хоккее в нее включается третий гений — Маккиннон из «Колорадо». Мы живем в эпоху доминирования Кучерова, Макдэвида и Маккиннона. Каждый выдал великолепный сезон-2025/26, но в спорте нельзя поступить как в КВН и назначить противоречивым решением двух победителей. Коннор забрал «Тед Линдсей», Кучеров — «Харт», и именно такой расклад выглядит максимально справедливым.
Автор: Михаил Скрыль