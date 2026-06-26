«Колорадо» обменял обладателя Кубка Стэнли Ничушкина в «Коламбус»

Ничушкину 31 год, он выступал за «Колорадо» с сезона-2019/20. В составе команды стал обладателем Кубка Стэнли (2022). В завершившемся регулярном чемпионате россиянин провел 72 матча, в которых набрал 49 (17 заброшенных шайб + 32 голевые передачи) очков. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 12 играх.