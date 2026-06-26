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«Колорадо» обменял обладателя Кубка Стэнли Ничушкина в «Коламбус»

Взамен «Колорадо» получил право выбора во втором раунде драфта 2026 года, а также в третьем и пятом раундах драфта 2027 года.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» обменял российского нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус». Об этом сообщает пресс-служба «Колорадо».

Взамен «Колорадо» получил право выбора во втором раунде драфта 2026 года, а также в третьем и пятом раундах драфта 2027 года.

Ничушкину 31 год, он выступал за «Колорадо» с сезона-2019/20. В составе команды стал обладателем Кубка Стэнли (2022). В завершившемся регулярном чемпионате россиянин провел 72 матча, в которых набрал 49 (17 заброшенных шайб + 32 голевые передачи) очков. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 12 играх.

Ранее в НХЛ Ничушкин выступал за «Даллас», которым был выбран на драфте 2013 года под 10-м номером.

Ничушкин стал пятым россиянином в составе «Коламбуса». За команду выступают нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, а также защитники Иван Проворов и Егор Замула.