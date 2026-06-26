Невероятный сезон Селебрини: капитанил в сборной, конкурировал с Макдэвидом и был в шаге от золота Олимпиады

Эй, подвинься, бородач Джамбо Джо. Маклин Селебрини теперь вожак «Сан-Хосе» и будет им еще долго. 19-летний канадский феномен провел невероятный сезон, успев сыграть в НХЛ, на Олимпиаде и на чемпионате мира.
Прорывной сезон
Увы, командных трофеев высшей пробы он не добыл: «Сан-Хосе» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, на зимних Играх в Италии канадцы упустили золото, а про невероятные приключения сборной Канады на ЧМ и поражение от Норвегии будут помнить еще долго — канадцы остались даже без бронзы. Но к игре Селебрини вопросов не было. Маклин старался как мог и заявил о себе максимально громко, став настоящим суперменом.
В последнем матче регулярного чемпионата против «Виннипега» Селебрини побил рекорд, установленный легендой «Сан-Хосе» Джо Торнтоном, по результативности за один сезон. Легендарный бородач набрал 114 очков в сезоне-2006/07, но 92 из них пришлись на голевые передачи. Маклин в матче с «Джетс» набрал три очка и остановился на отметке 115 очков за сезон. При этом 19-летний второгодник был более сбалансирован: 45 голов и 70 передач. И этот сезон впору считать историческим.
72 матча потребовалось Селебрини, чтобы добраться до отметки 100 очков — быстрее до заветной сотни добирались только Гретцки (61) и Кросби (65). По общему количеству очков за сезон среди подростков Маклин тоже занял третье место: первое — у Великого Уэйна (137), второе — у Кросби (120).
46,3% — процент голов «Шаркс», в которых участвовал Маклин в этом сезоне. Это второй показатель в лиге после Коннора Макдэвида (48,1%) и самый высокий показатель среди подростков: Гретцки участвовал в 45,5% голов «Эдмонтона» в сезоне-1979/80, а Кросби — в 44,9% голов «Питтсбурга» в сезоне-2006/07. И Гретцки, и Кросби выиграли «Харт Трофи» в тех сезонах, став единственными молодыми игроками в истории НХЛ, получившими эту награду. Селебрини мог стать третьим, но вмешался Никита Кучеров и забрал приз себе.
В сборной Маклин тоже показал невероятный уровень, поскольку был успешнее большинства «взрослых» канадских звезд. На Олимпиаде в Италии Селебрини стал вторым бомбардиром сборной Канады, набрав 10 (5+5) очков в шести матчах, и побил олимпийский рекорд Евгения Малкина для игроков моложе 20 лет. При этом именно Селебрини стал лучшим снайпером канадской команды, опередив на один гол Нэйтана Маккиннона.
Капитан Канады на ЧМ
Завоевав на Играх в Италии серебро, Маклин решил не завершать сезон после окончания регулярного чемпионата в НХЛ, а отправился на чемпионат мира в Швейцарию. Обычно заокеанские звезды не любят ездить на два турнира сборных за один сезон, оправдывая это травмами и усталостью. Но не наигравшийся в хоккей Маклин легко и быстро принял приглашение и в 19 лет стал капитаном сборной Канады. Капитаном — и это при том, что в составе были Кросби и Джон Таварес!
Но практика показала, что подобное доверие к молодому форварду полностью оправданно. Селебрини разрушил представления о том, что молодежь не может показывать стабильную и качественную игру, что ответственность — слишком большая ноша для неопытного хоккеиста и что настоящие звезды раскрываются лишь после окончания молодежного возраста.
14 очков в десяти матчах, шесть голов и восемь передач, титул лучшего бомбардира Канады на чемпионате мира, попадание в сборную звезд ЧМ и звание лучшего форварда турнира — вот улов Маклина Селебрини на ЧМ в Швейцарии. Неудивительно, что и болельщики, и пресса быстро нарекли Селебрини наследником Кросби в сборной, ведь он в какой-то мере уже им стал.
В каждом из турниров, в которых участвовал в этом году Маклин Селебрини, он доминировал и был невероятен. Тем удивительнее, что молодого таланта оставили без всех индивидуальных наград, хотя он был финалистом и в голосовании за «Харт Трофи» (MVP сезона), и в голосовании за «Тед Линдсей Эворд» (лучшему игроку по версии самих хоккеистов). Первый приз, как уже было упомянуто, у него увел Никита Кучеров, второй достался Макдэвиду.
«Удивительное дело: чем больше шума вокруг этого парня, тем лучше он играет. В 19 лет он научился абсолютно не воспринимать то, что происходит вокруг него. Со всей шумихой он отлично справляется», — отметил обозреватель NBC Sports Шэн Пэн.
Взрослый подход
Многие одноклубники по «Шаркс» отмечают умение Селебрини переключаться с хоккея на обычную жизнь вне льда. Он умеет не давить на себя после неудачных матчей и не позволяет стрессу воздействовать на свою игру.
«Знаете, я просто стараюсь держаться подальше от социальных сетей. В этом нет ничего сложного. Надо просто стараться не позволять информации в интернете влиять на тебя. Кроме того, надо двигаться шаг за шагом. Если сразу посмотреть на цель, то она кажется невероятно трудной и недостижимой. Поэтому надо разбивать задачи на маленькие блоки и сосредотачиваться на том, что нужно сделать завтра», — сказал сам Селебрини.
И действительно, трудно поверить в то, что эти слова сказал парень, которому лишь в середине июня исполнилось 20 лет.
«Он подходит к делу так, как будто играет в НХЛ уже лет 12. Невольно начинаешь косо смотреть на самого себя. Потому что в зрелость этого парня просто невозможно поверить», — резюмировал главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски.
Максим Замятин