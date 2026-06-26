Невероятный сезон Селебрини: капитанил в сборной, конкурировал с Макдэвидом и был в шаге от золота Олимпиады

Завоевав на Играх в Италии серебро, Маклин решил не завершать сезон после окончания регулярного чемпионата в НХЛ, а отправился на чемпионат мира в Швейцарию. Обычно заокеанские звезды не любят ездить на два турнира сборных за один сезон, оправдывая это травмами и усталостью. Но не наигравшийся в хоккей Маклин легко и быстро принял приглашение и в 19 лет стал капитаном сборной Канады. Капитаном — и это при том, что в составе были Кросби и Джон Таварес!