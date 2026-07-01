Бобровский перешел в «Торонто»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли вратарь Сергей Бобровский на правах свободного агента перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс», сообщает в соцсети X журналист Эллиотт Фридман.
Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.
Бобровский с 2019 года выступал за «Флориду Пантерз» и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» также представлял в НХЛ «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во время локаута выступал за петербургский СКА. На его счету в НХЛ 806 матчей в регулярных чемпионатах и 456 побед, что является наилучшим показателем среди российских вратарей. Бобровский дважды становился обладателем приза лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» (2013, 2017).
В составе сборной России Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.