Бобровский перешел в «Торонто»

Бобровский с 2019 года выступал за «Флориду Пантерз» и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» также представлял в НХЛ «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во время локаута выступал за петербургский СКА. На его счету в НХЛ 806 матчей в регулярных чемпионатах и 456 побед, что является наилучшим показателем среди российских вратарей. Бобровский дважды становился обладателем приза лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» (2013, 2017).