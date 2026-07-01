Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Бобровский перешел в «Торонто»

Сергей Бобровский перешел в «Торонто» на правах свободного агента.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли вратарь Сергей Бобровский на правах свободного агента перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс», сообщает в соцсети X журналист Эллиотт Фридман.

Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.

Бобровский с 2019 года выступал за «Флориду Пантерз» и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» также представлял в НХЛ «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во время локаута выступал за петербургский СКА. На его счету в НХЛ 806 матчей в регулярных чемпионатах и 456 побед, что является наилучшим показателем среди российских вратарей. Бобровский дважды становился обладателем приза лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» (2013, 2017).

В составе сборной России Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.