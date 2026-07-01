Хоккеист Кузьменко подписал контракт с «Питтсбургом»

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Андрей Кузьменко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Пьер Лебрюн.
Соглашение рассчитано на один сезон. По информации источника, за него форвард получит $5 млн.
Кузьменко 30 лет. В прошлом сезон нападающий провел 52 матча в регулярном чемпионате за «Лос-Анджелес», в которых забросил 12 шайб и сделал 13 голевых передач. Ранее в НХЛ он играл за «Филадельфию», «Калгари» и «Ванкувер». В составе «Питтсбурга» выступают российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.
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