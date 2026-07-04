Бобровский: «Честно говоря, я думал, что останусь в “Флориде”

Новый голкипер «Торонто» Сергей Бобровский рассказал, что рассчитывал продолжить карьеру во «Флориде», но с уважением отнесся к решению клуба. 1 июля 37-летний россиянин подписал трехлетний контракт с «Мэйпл Лифс».
«Прежде всего, я рад этой возможности. Честно говоря, думал, что останусь во “Флориде”. Но все сложилось так, как сложилось. “Торонто” поверил в меня, оказал доверие и предоставил отличную возможность присоединиться к этому историческому, легендарному клубу и стать частью этой организации.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить «Флориду». Это были потрясающие семь лет для меня. Хочу поблагодарить всех в организации. Семью Виола — они приняли меня как члена своей семьи. Это было замечательно. Мы выиграли два Кубка. Это было невероятно. Тренеров, медицинский штаб, всех сотрудников и, конечно, болельщиков. От всего сердца хочу поблагодарить их за все это время. Мы через многое прошли. И, конечно, моих партнеров по команде. Я люблю этих ребят. Они были великолепны по отношению ко мне, а воспоминания, которые мы создали вместе, навсегда останутся в моем сердце.
Это бизнес. Организация решила двигаться в другом направлении, и на этом все. Я уважаю это решение. У меня нет никаких претензий, таков хоккей. Они отвечают за свою часть работы, и я это уважаю. Что касается меня, то хочу сохранить только благодарность и признательность за все, что они сделали для меня. Это было потрясающее путешествие, и я не смогу в полной мере отблагодарить их за все, что они для меня сделали", — приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского.
Бобровский выступал за «Флориду» с 2019 года. с «Пантерз» он в 2024 и 2025 годах становился обладателем Кубка Стэнли.
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