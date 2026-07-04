Бобровский: «Честно говоря, я думал, что останусь в “Флориде”

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить «Флориду». Это были потрясающие семь лет для меня. Хочу поблагодарить всех в организации. Семью Виола — они приняли меня как члена своей семьи. Это было замечательно. Мы выиграли два Кубка. Это было невероятно. Тренеров, медицинский штаб, всех сотрудников и, конечно, болельщиков. От всего сердца хочу поблагодарить их за все это время. Мы через многое прошли. И, конечно, моих партнеров по команде. Я люблю этих ребят. Они были великолепны по отношению ко мне, а воспоминания, которые мы создали вместе, навсегда останутся в моем сердце.