Сборная Казахстана по хоккею не смогла отобраться на Олимпиаду

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила от участия в олимпийском квалификационном турнире сборную Белоруссии. Сборная России в случае допуска на групповом турнире олимпийского турнира сыграет с командами США, Словакии и Латвии. При недопуске российских хоккеистов их место должна занять команда Франции, которая показала лучший результат в квалификационном турнире из сборных, занявших вторые места в своих группах. В феврале IIHF объявила о недопуске россиян и белорусов до международных соревнований сезона-2024/25.