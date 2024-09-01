Сборная Казахстана по хоккею не смогла отобраться на Олимпиаду

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Казахстана со счетом 1:3 проиграла команде Словакии в матче заключительного, третьего тура олимпийского квалификационного турнира и не смогла отобраться на Игры. Соревнования прошли в Словакии.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роберт Лантоши (5-я минута), Павол Регенда (13) и Адам Лишка (31). У проигравших отличился Никита Михайлис (36).
Сборная Словакии заняла первое место в своей группе, набрав девять очков в трех матчах, и квалифицировалась на Олимпиаду 2026 года. Казахстанские хоккеисты стали вторыми (шесть очков), далее расположились команды Австрии (два) и Венгрии (одно). В заявку команды Словакии на квалификационный турнир вошли Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», Марио Грман из владивостокского «Адмирала» и Лишка из череповецкой «Северстали».
Помимо словаков, на Олимпиаду квалифицировались сборные Дании и Латвии. Датчане в решающем матче квалификационного турнира обыграли норвежцев (4:1). Сборная Латвии победила команду Франции со счетом 5:2.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила от участия в олимпийском квалификационном турнире сборную Белоруссии. Сборная России в случае допуска на групповом турнире олимпийского турнира сыграет с командами США, Словакии и Латвии. При недопуске российских хоккеистов их место должна занять команда Франции, которая показала лучший результат в квалификационном турнире из сборных, занявших вторые места в своих группах. В феврале IIHF объявила о недопуске россиян и белорусов до международных соревнований сезона-2024/25.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.