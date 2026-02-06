Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ

В четверг сборная США обыграла команду Чехии со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в первом матче группы A на Олимпийских играх. Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде и провисел несколько минут, после чего его убрали.
«Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, она сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно», — приводит слова генерального менеджера сборной Чехии Терезы Садиловой sport.cz.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.