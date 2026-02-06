Ричмонд
Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Зрители вывесили на трибунах флаг России во время матча женских сборных США и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг сборная США обыграла команду Чехии со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в первом матче группы A на Олимпийских играх. Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде и провисел несколько минут, после чего его убрали.

«Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, она сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно», — приводит слова генерального менеджера сборной Чехии Терезы ​​Садиловой sport.cz.

Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.