Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ

«Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, она сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно», — приводит слова генерального менеджера сборной Чехии Терезы ​​Садиловой sport.cz.