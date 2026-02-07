В МОК опровергли вспышку норовируса после случаев заражения хоккеисток

«Нет, это не вспышка. Несколько случаев заболевания у финнов, с симптомами. Один случай у швейцарцев. О них позаботились, — сказал Дюби. — Лечение проводится наиболее эффективным с медицинской точки зрения образом. Давайте не будем раздувать из этого большую проблему, заболели пять спортсменов, они проходят лечение. Мы замечательно смогли вернуть сборную Финляндии в турнир, сборная Канады согласилась на другую дату. Соответствующие протоколы проводятся, все идет очень хорошо».