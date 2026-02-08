Ноль игроков из КХЛ, Панарин в центре, Овечкин в тройке с Демидовым. Вариант олимпийской сборной России от Ларионова

11 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии стартует мужской хоккейный турнир, в котором примут участие игроки из НХЛ. The Athletic обратился к главному тренеру СКА Игорю Ларионову с вопросом: как бы могла выглядеть российская команда на Играх. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли назвал состав олимпийской сборной, не выбрав ни одного хоккеиста из КХЛ.
«Это довольно мощная команда»
Сейчас отсутствие российской сборной на мировой хоккейной арене заметно, пожалуй, отчетливее всего. Впервые за 12 лет на Олимпиаде собрались лучшие хоккеисты, однако нашей национальной команды там нет. И можно ли назвать такой турнир соревнованием всех самых-самых, если на нем нет лучшего снайпера в истории НХЛ — Александра Овечкина?
Поэтому стала популярна дискуссия о потенциальном составе России и результате, которого эти игроки могли бы достичь. The Athletic, например, провел опрос 106 игроков НХЛ: 90 процентов из них отметили, что россияне бы попали в тройку.
«Я видел их предполагаемый состав. Это довольно мощная команда», — приводит издание слова одного из игроков, поставивших Россию на первое место.
Без игроков КХЛ, но со Свечковым
Позднее журналисты The Athletic обратились к Ларионову с просьбой сделать свой состав. Его версия вызвала большой резонанс, в том числе, за океаном.
Во-первых не нашлось места для игроков из КХЛ. К слову, на Играх в Сочи главный тренер Зинэтула Билялетдинов вызвал сразу десять хоккеистов из этой лиги. В Ванкувер в 2010-м уже поехали девять.
«Я уже четыре года работаю в КХЛ и не вижу игроков, которые могли бы быть близки по уровню к тем, кто сейчас выступает в НХЛ. Это мое ощущение. Не переживаю по этому поводу, просто говорю, что вижу. Уровень принятия решений у игроков НХЛ просто выдающийся», — сказал Ларионов.
Зато в основной состав попал 22-летний форвард Федор Свечков, выступающий за «Нэшвилл». В нынешнем сезоне он провел 49 матчей за «Предаторз», в которых отметился лишь двумя голами. В конце января Свечкова и вовсе отправили в фарм-клуб, где он в трех играх набрал один результативный балл.
«Он был у меня в юниорской команде, и мне очень нравится этот парень. Он напоминает мне игрока, с которым он сейчас играет в “Нэшвилле”, Райана О`Райлли. С правильным сочетанием игроков, я думаю, он мог бы помочь команде. Он молод и ответственен», — прокомментировал свой выбор Ларионов.
Еще один удивительный момент: крайний нападающий Артемий Панарин, недавно перешедший в «Лос-Анджелес», по версии Игоря Николаевича, должен стать центром второго звена.
«Для меня интеллект — это ключ к успеху. В июле у нас был выставочный матч в Москве: игроки НХЛ против игроков КХЛ, благотворительная игра. И я сказал Панарину, что он должен играть в центре, что для него было непривычно», — вспомнил Ларионов.
Александру Овечкину нашлось место в третьей тройке вместе с Иваном Демидовым.
«Я бы поставил Демидова играть с Ови в одном звене; это было бы что-то особенное. Вы объединяете опыт, скорость, мастерство и интеллект в одном звене», — добавил он.
При этом Ларионов попросил не слишком серьезно относиться к его выбору.
«Я могу расслабиться. Мне не нужно беспокоиться. На меня не давят, чтобы все объяснять. Конечно, я мог бы внести некоторые изменения, но на 85 процентов — это тот вариант, который я бы использовал, если бы действительно был тренером сборной», — подчеркнул Профессор.
Полностью состав выглядит так:
Вратари
- Василевский («Тампа»).
- Шестеркин («Рейнджерс»).
- Бобровский («Флорида»).
Защитники
- Сергачев («Юта») — Никишин («Каролина»).
- Гавриков («Рейнджерс») — Зуб («Оттава»).
- Задоров («Бостон») — Орлов («Сан-Хосе»).
- Запасные: Проворов («Коламбус»)/Любушкин («Даллас»).
Нападающие
- Кучеров («Тампа») — Малкин («Питтсбург») — Капризов («Миннесота»).
- Бучневич («Сент-Луис») — Панарин («Лос-Анджелес») — Марченко («Коламбус»).
- Овечкин («Вашингтон») — Наместников («Виннипег») — Демидов («Монреаль»).
- Подколзин («Эдмонтон») — Свечков («Нэшвилл») — Барбашев («Вегас»).
- Запасные: Свечников («Каролина»)/Михеев («Чикаго»).
Напомним, в январе Международная федерация хоккея (ИИХФ) на совете организации оставила в силе решение об отстранении сборной России от международных турниров.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 12 по 22 февраля.
Максим Клементьев