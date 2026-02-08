Ричмонд
Уил: российские хоккеисты боролись бы за победу на Играх в случае допуска

Национальная сборная отстранена от международных турниров с 2022 года.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты из России боролись бы за победу на Олимпиаде в Италии в случае допуска. Такое мнение ТАСС высказал канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил.

На Олимпиаду в Италии допущены 13 российских спортсменов, они выступят в нейтральном статусе. Хоккейная сборная России отстранена от турниров с 2022 года.

«На Олимпиаде много хороших команд. У Канады точно будут соперники, это США, Швеция, Финляндия. Это отличные команды, — сказал Уил. — Абсолютно уверен, что если бы сборную России допустили, то она могла бы бороться за победу. Сборная России — одна из лучших команд в мире, очень конкурентоспособная».

Уил играет за KHL World Stars (легионеры, белорусские и казахстанские хоккеисты) на Фонбет — Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В полуфинале команда уступила KHL U23 Stars со счетом 5:8.

«Так много болельщиков, все приходят с семьями, детьми. Игроки показывают себя в матчах и мастер-шоу, я счастлив быть здесь, отличный опыт для меня, — сказал Уил. — Я думаю, что атмосфера сейчас более особенная, чем на рядовых матчах КХЛ. Здесь объединяются болельщики из всех клубов, со всей лиги. Мы все вместе, все счастливы, все отлично».