Ротенберг объяснил, почему фигурное катание сложнее хоккея: «Нам можно импровизировать»

— Петр Гуменник поменяет программу на Олимпиаде из-за авторских прав. Удивило?
— Считаю, что фигурное катание является серьезным видом спорта, который требует огромного внимания. Для меня оно сложнее, чем хоккей, потому что нам можно импровизировать. В фигурном катании ты должен выполнить программу, оттачивая элементы.
Например, у нас в центре «Молодежка» занимаются две школы. Юные фигуристы тренируются с шести утра до трех часов дня. Хоккеисты столько не тренируются! Это вызывает огромное уважение. Фигурное катание — по-настоящему тяжелый труд.
Что касается Олимпиады, просто пожелаем удачи всем нашим спортсменам, которые поехали на Игры. В таких условиях будет непросто победить. Но в 2018 году мы вопреки всему выиграли Олимпиаду. Это возможно и сейчас.
То, что они уже приняли на себя такую ответственность — поехать и выступать, вызывает огромное уважение. Дальше самый сложный шаг — это допуск к соревнованиям в нашей ситуации.
Так же и у нас на Играх в Пхенчхане было много всякого. Тогда не всех наших спортсменов допустили (в хоккейной сборной России — Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина. — Прим. «СЭ»), но мы много работали и выиграли Олимпиаду. Мы этим гордимся, — сказал Ротенберг журналистам.
Ранее Ротенберг заявил, что у него нет фаворитов в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 из-за отсутствия сборной России.