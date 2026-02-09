Ричмонд
Ротенберг объяснил, почему фигурное катание сложнее хоккея: «Нам можно импровизировать»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сравнил хоккей с фигурным катанием.

Источник: РИА "Новости"

— Петр Гуменник поменяет программу на Олимпиаде из-за авторских прав. Удивило?

— Считаю, что фигурное катание является серьезным видом спорта, который требует огромного внимания. Для меня оно сложнее, чем хоккей, потому что нам можно импровизировать. В фигурном катании ты должен выполнить программу, оттачивая элементы.

Например, у нас в центре «Молодежка» занимаются две школы. Юные фигуристы тренируются с шести утра до трех часов дня. Хоккеисты столько не тренируются! Это вызывает огромное уважение. Фигурное катание — по-настоящему тяжелый труд.

Что касается Олимпиады, просто пожелаем удачи всем нашим спортсменам, которые поехали на Игры. В таких условиях будет непросто победить. Но в 2018 году мы вопреки всему выиграли Олимпиаду. Это возможно и сейчас.

То, что они уже приняли на себя такую ответственность — поехать и выступать, вызывает огромное уважение. Дальше самый сложный шаг — это допуск к соревнованиям в нашей ситуации.

Так же и у нас на Играх в Пхенчхане было много всякого. Тогда не всех наших спортсменов допустили (в хоккейной сборной России — Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина. — Прим. «СЭ»), но мы много работали и выиграли Олимпиаду. Мы этим гордимся, — сказал Ротенберг журналистам.

Ранее Ротенберг заявил, что у него нет фаворитов в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 из-за отсутствия сборной России.

