Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.57
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Купер о Селебрини: «Может, ему и 19 лет, но с точки зрения понимания игры — нет. Он мудр не по годам. Не стоит обращать внимание на возраст»

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о форварде команды Макклине Селебрини.

19-летний нападающий «Сан-Хосе» катался в тройке с Коннором Макдэвидом и Томом Уилсоном на первой тренировке канадцев перед Олимпиадой-2026.

"Может, ему и 19 лет, но с точки зрения понимания игры — нет. Он мудр не по годам. Так что я не могу смотреть на него просто как на какого-то парня. Я его знаю. Я был на чемпионате мира и имел возможность последить за ним.

В НХЛ он уже показал, что в самом деле является особенным игроком. Я не голосую за индивидуальные призы, но, похоже, многие журналисты считают, что он может претендовать на серьезные награды.

Так что, не стоит обращать внимание на его возраст. Это чертовски хороший хоккеист", — сказал Купер.

Селебрини — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News. Маккиннон — 2-й, Макдэвид — 3-й, Кучеров — 4-й.