Игроки НХЛ впервые за 12 лет приехали на Олимпиаду. Почему их не было в Пхенчхане и Пекине и что изменилось сейчас?

Позже, уже во время обсуждения нового Коллективного соглашения, владельцы клубов и Профсоюз договорились об участии в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Но вмешалась пандемия — НХЛ пришлось полностью перекраивать календари на несколько сезонов. Дело было не только в тяжелом расписании, но и в задолженностях перед вещателями и спонсорами. Кроме того, к лету 2021-го вопрос расходов на перелеты и страховки все еще не был решен.