Игроки НХЛ впервые за 12 лет приехали на Олимпиаду. Почему их не было в Пхенчхане и Пекине и что изменилось сейчас?

11 февраля стартует одно из самых ожидаемых событий Олимпиады-2026 — мужской хоккейный турнир. Впервые за 12 лет на него приедут почти все сильнейшие, поскольку НХЛ отпустила своих игроков в Милан. Однако турнир пройдет без сборной России: МОК рекомендовал запретить россиянам выступать в командных соревнованиях даже в нейтральном статусе. «СЭ» рассказывает, почему зрители так долго ждали возвращения лучших хоккеистов планеты на Олимпийские игры.
Олимпиада-2026 станет лишь шестой в истории, ради которой НХЛ намеренно прерывает сезон
Из-за отстранения сборной России Олимпиаду-2026 нельзя назвать «турниром сильнейших» в полном смысле. Об этом говорят и сами энхаэловцы. Издание The Athletic опросило 118 хоккеистов, и лишь 12,3 процента из них посчитали, что Россия не попала бы в призы. А 8,5 процента респондентов заявили, что наша команда стала бы олимпийским чемпионом.
«Они были бы очень конкурентоспособны. Непривычно, что их нет. Это потеря для соревнований», — анонимно признался один из хоккеистов, поставивший Россию на третье место.
Сборная во главе с Александром Овечкиным и лучшими вратарями мира легко могла бы стать украшением Игр. Вдвойне обидно, что МОК отстранил спортсменов именно в тот момент, когда НХЛ и ИИХФ утрясли почти все противоречия, а внешние факторы вроде пандемии больше не удерживают игроков в Северной Америке.
Россия победила на Олимпиаде-2018 и взяла серебро на следующих Играх, но тогда НХЛ не отпустила своих представителей в Пхенчхан. Безусловно, это исторические достижения, однако дискуссии о настоящей ценности этих медалей неизбежны. Впрочем, следуя этой логике, пришлось бы ставить под сомнение и победы советских хоккеистов, ведь в те годы против них выступали «любители». Хотя изначально НХЛ очень хотела поехать на Игры.
В 1969 году ее президент (сейчас эта должность называется «комиссионер») Кларенс Кэмпбелл договорился с ИИХФ о допуске профессионалов на чемпионаты мира. После расширения лиги популярность хоккея в США и Канаде стремительно росла, и североамериканцы хотели отменить любительский статус международных турниров.
Федерация одобрила идею, но с оговорками — не более девяти профи на команду. Однако европейские национальные ассоциации выступили резко против и с помощью МОК надавили на ИИХФ. В итоге Канада была лишена права проведения ЧМ-1970. Реакция канадцев была жесткой: они бойкотировали две Олимпиады и семь чемпионатов мира.
В 1977 году профессионалы вернулись на чемпионаты мира, но не на Олимпиады. МОК продолжал придерживаться принципа полного любительского статуса. Отчасти именно эта позиция комитета, а также канадский бойкот дали старт великим Суперсериям против сборной СССР. Лишь перед Олимпиадой-1988 барьер наконец был преодолен — профессиональные спортсмены добились права на участие в Играх.
Тем не менее НХЛ не делала пауз в чемпионате: хоккеисты могли поехать на Олимпиаду, только если их отпускали клубы. Поэтому в составе сборной Канады в домашнем Калгари-1988 оказалось всего три профессионала. На следующих Играх, где победила Объединенная команда бывших советских республик, за Канаду выступали представители норвежской лиги, а за США — итальянской. Действующих хоккеистов НХЛ были единицы.
В 1994-м чемпионом стала Швеция с Петером Форсбергом, но та команда была целиком собрана из представителей местного чемпионата. По-настоящему турниром сильнейших Олимпиада стала только в 1998 году, когда ИИХФ, МОК и НХЛ пришли к соглашению: лига делает перерыв, а комитет берет на себя все расходы по проживанию, логистике и страховкам.
Нынешние Игры будут лишь шестыми, где составы команд укомплектованы ведущими хоккеистами планеты. И за это право спортсменам пришлось бороться.
НХЛ пропустила Олимпиаду-2018 из-за конфликта по маркетинговым правам
В интервью «Ведомостям» один из игроков сборной России-1998 на условиях анонимности рассказал, что МОК мог потратить на организацию того хоккейного турнира до 22 миллионов долларов — огромные деньги по тем временам. Именно за доходом и гонится НХЛ, ведь это полностью коммерческая структура.
Поэтому лига относительно легко согласилась на олимпийские паузы в первый раз. В конце 90-х японский рынок выглядел крайне привлекательным: с 1997 по 2000 год НХЛ провела в Токио и Сайтаме шесть матчей. Причем это были первые игры в истории лиги за пределами Северной Америки, которые считались официальными — с них стартовал регулярный чемпионат.
Естественно, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010 НХЛ пропустить никак не могла. Этого не поняли бы ни рекламодатели, ни вещатели, ни болельщики. Турин-2006 оказался между двумя этими турнирами, а после локаута 2004 года владельцам франшиз требовались любые доходы с международных рынков. Проигнорировать Сочи-2014 тоже было нельзя, так как Россия остается важнейшей коммерческой территорией.
Проблема заключалась в том, что сама НХЛ ничего не получала за Олимпиаду, кроме имиджевых бонусов и пиара. Все вырученные средства забирал МОК, обладавший полными маркетинговыми правами. Более того, НХЛ даже приходилось платить за использование промоматериалов и видео. Как отметил Гэри Беттмэн, за пять Олимпиад МОК заработал благодаря приезду игроков НХЛ свыше двух миллиардов долларов. Лига же не получила ничего.
В 2017 году перед стартом Кубка Стэнли Беттмэн объявил, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду-2018. Владельцы франшиз были недовольны двухнедельным перерывом в феврале. Это важный период: матчей МЛБ нет, сезон в НФЛ заканчивается, и единственный конкурент в борьбе за телезрителя — НБА.
Свою лепту внесла и позиция МОК — комитет настаивал на участии спортсменов без покрытия расходов на логистику и страховки. ИИХФ была готова взять эти траты на себя, но НХЛ потребовала большего. Лига хотела стать партнером МОК и получить маркетинговые права — например, возможность хотя бы показывать хайлайты матчей на своих платформах. Но МОК выступил категорически против: зарабатывать на Олимпиаде позволено только комитету и официальным вещателям.
Сами хоккеисты, в основном европейцы, хотели поехать на Олимпиаду. Александр Овечкин заявлял, что отправится в Пхенчхан, несмотря на запрет. К сожалению, этого не случилось. Владельцы франшиз могли отпустить спортсменов, но взамен требовали от профсоюза хоккеистов продлить Коллективное соглашение на три года. Игроки на такой шантаж не поддались.
Позиция лиги в целом понятна: она продолжала работать вхолостую. Даже с маркетинговой точки зрения Южная Корея — далеко не приоритетный рынок, к тому же с неудобным для североамериканских зрителей часовым поясом. Возможно, если бы Игры проходили в Сеуле, какая-то надежда оставалась бы. Но в той ситуации шансов не было.
Игроки добились допуска до Олимпиад-2022 и −2026, но так и не поехали в Пекин
Позже, уже во время обсуждения нового Коллективного соглашения, владельцы клубов и Профсоюз договорились об участии в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Но вмешалась пандемия — НХЛ пришлось полностью перекраивать календари на несколько сезонов. Дело было не только в тяжелом расписании, но и в задолженностях перед вещателями и спонсорами. Кроме того, к лету 2021-го вопрос расходов на перелеты и страховки все еще не был решен.
Всего за полтора месяца до старта пекинской Олимпиады НХЛ все-таки решила не отправлять игроков. В декабре 2021-го в командах резко возросло количество заболевших ковидом — до 101 хоккеиста. Впрочем, вполне возможно, что лига просто использовала это как повод не ехать в Китай. Российские зрители во второй раз лишились возможности наблюдать за сильнейшим составом.
На этот раз все стороны наконец договорились. НХЛ получила маркетинговые права и стала одним из партнеров Олимпиады (логотип лиги и профсоюза игроков будут присутствовать в Италии наравне с эмблемами МОК и ИИХФ), а NHL Network получит доступ к архивам и будет транслировать студийный контент из Милана. Были урегулированы и все вопросы по страховкам и перелетам.
«Мы рады подтвердить участие игроков НХЛ в Играх 2026 года. Олимпиада — это шанс продемонстрировать мастерство и талант наших хоккеистов на международной арене. Мы гордимся тем, что смогли договориться с ИИХФ, NHLPA и МОК, чтобы воплотить это в реальность и тем самым способствовать глобальному развитию хоккея», — заявил Беттмэн.
Был, правда, неожиданный повод все-таки отказаться от Игр — проблемы с новой хоккейной ареной. Итальянцы успели открыть ее всего за несколько дней до старта Олимпиады, при этом площадка там даже меньше, чем в НХЛ. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли в декабре грозил, что если стройка не завершится, то лига пропустит Игры. Но до крайних мер не дошло.
Главный итог: боссы НХЛ после сверхуспешного Турнира четырех наций-2025 увидели огромный запрос американской и канадской аудитории на матчи сборных. Поэтому лига сразу же объявила о возрождении Кубка мира-2028. Олимпиада тоже вписывается в этот календарь. Еще неизвестно, поедут ли энхаэловцы в Ниццу в 2030-м, но вероятность велика. Остается только надеяться, что во Франции будут и сильнейшие российские хоккеисты.
Артур Хайруллин