Воробьев о составе на ОИ: «У России отличный выбор среди защитников. Не так часто такое бывало. Почти все в топ-4 в своих клубах НХЛ, могут помочь атаке»

Ранее Воробьев поделился мнением о том, какой была бы сборная России на Олимпиаде-2026. Тренер взял бы защитников Михаила Сергачева, Ивана Проворова, Владислава Гаврикова, Артема Зуба, Никиту Задорова, Александра Никишина, Дмитрия Орлова и Дамира Шарипзянова.
"У нас отличный выбор среди защитников. Не так часто такое бывало, если вспомнить все последние Олимпиады. Ребята опытные, почти все в топ-4 в своих клубах НХЛ. Могут помочь атаке, хотя с этим проблем не было и раньше, но сейчас у нас много качественных защитников оборонительного плана. Это огромный плюс для сборной.
Миша Сергачев должен был бы стать лидером обороны, если наша фантазийная сборная хотела бы на что-то претендовать. Артем Зуб хорош в обороне, очень цепкий. Есть Никита Задоров, который может устрашить, его нужно далеко объезжать нападающим.
Влада Гаврикова знаю еще по молодежной команде «Локомотива». Он всегда считался самым талантливым защитником по своему возрасту, но его мучили травмы. Влад вырос, возмужал, окреп — и развил свой талант до конца. Давно играют Дима Орлов и Иван Проворов, Александр Никишин зашел в НХЛ в этом сезоне.
Интересно посмотреть, как на таком уровне выглядел бы Дамир Шарипзянов. На турнире с участием НХЛ тем, кто уже играл против их звезд, влиться будет проще. Не нужно перестраиваться на другие скорости. Конечно, были чемпионаты мира, когда наши ребята из КХЛ хорошо смотрелись против Коннора Макдэвида, но тут нужно точечно подбирать.
В первой паре, наверное, сыграли бы Сергачев и Зуб, но все зависит от того, что мы хотим, какие ставим задачи? Разрушаем мы или созидаем? Кто наш соперник? Тренер смотрит на все это, и от игры к игре вносит коррективы", — написал Илья Воробьев.