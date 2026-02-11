Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
1
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.95
П2
4.10
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.92
П2
1.32
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.62
X
4.30
П2
1.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. Мужчины
23:10
Латвия
:
США
Все коэффициенты
П1
32.00
X
18.00
П2
1.06
Хоккей. Мужчины
23:10
Германия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
СКА
П1
X
П2

Сергей Самсонов о Кросби на Олимпиаде-2026: «Жду от него яркого хоккея. Сидни до сих пор продуктивен, не думаю, что будет что-то тормозить в игре»

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Сергей Самсонов высказался о капитане сборной Канады Сидни Кросби.

Источник: Спортс"

Для 38-летнего форварда «Питтсбурга» Олимпиада-2026 в Италии будет третьей в карьере. Он выиграл золотые медали вместе с канадской командой на турнирах в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

"Особое внимание, конечно, на Олимпиаде будет приковано к Сидни Кросби. Я не думаю, что с учетом своего возраста он будет что-то тормозить в игре.

Он может и не играть роль первого центра, когда есть Коннор Макдэвид, но может быть вторым или третьим, если нужно.

Я не замечаю, что он стал играть медленнее, канадец до сих пор продуктивен. Как я замечаю, когда игроки получают определенный шанс на Олимпиаде или Кубке Стэнли, они выходят на следующий уровень. Поэтому я жду от Кросби яркой игры", — сказал Самсонов.

Хоккей. Мужчины
12.02
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.92
П2
1.32