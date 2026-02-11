Сергей Самсонов о Кросби на Олимпиаде-2026: «Жду от него яркого хоккея. Сидни до сих пор продуктивен, не думаю, что будет что-то тормозить в игре»

Я не замечаю, что он стал играть медленнее, канадец до сих пор продуктивен. Как я замечаю, когда игроки получают определенный шанс на Олимпиаде или Кубке Стэнли, они выходят на следующий уровень. Поэтому я жду от Кросби яркой игры", — сказал Самсонов.