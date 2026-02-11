Сенсация на Олимпиаде! Финны проиграли словакам впервые за 22 года

«Соперник хорошо оборонялся, у словаков здорово сыграл голкипер. Он сделал, наверное, около 40 сейвов. Вероятно, это главная причина нашего поражения. Почему мы не забили больше? У каждого игрока свои причины. Трудно сказать наверняка, но, конечно, это разочаровало. Путь еще не закончен, мы будем играть лучше», — пообещал Пеннанен в телевизионном эфире и за это интервью оказался нещадно критикуем на родине.