Сенсация на Олимпиаде! Финны проиграли словакам впервые за 22 года

«Конечно, мы хотим хорошо начать турнир. Мы отлично подготовлены», — уверенно заявил один из лидеров сборной Финляндии Себастьян Ахо, но первая же игра на олимпийском хоккейном турнире завершилась большой неожиданностью.
Финнов не относили к числу главных фаворитов, но подопечные Антти Пеннанена все время упоминались рядом с претендентами — Канадой, США и Швецией. Однако стартовый матч показал, что нынешняя Олимпиада уже готова дарить болельщикам сенсации.
Финны начали матч достаточно уверенно, чаще владели шайбой, но играли без огонька — в привычное для себя планомерное давление. Соперник спокойно справлялся с атаками, а едва появилась возможность, Словакия забила. Все сделал Юрай Слафковски, который в своем «Монреале» вместе с Иваном Демидовым считается главной надеждой местных фанатов.
Слафковски самостоятельно отработал на правом фланге, выбрался к воротам и за счет изящного финта обыграл голкипера Юусе Сароса. Гол стал холодным душем для финнов, которым потребовалось достаточно много времени для того, чтобы прийти в себя. На первый перерыв Словакия ушла лидером, однако не исчезало ощущение того, что финская команда способна в любой момент прибавить.
Шайба бывшего игрока КХЛ Ээли Толванена эти ощущения лишь укрепила. На старте второго периода Армиа стянул на себя двоих соперников у чужих ворот и сделал удобную передачу на Толванена, который спокойно расстрелял ворота — 1:1.
После этого игра перешла в тягучее русло. Опасных моментов было немного, зато борьбы, единоборств и максимально надежных действий в своей зоне хватало с избытком. Казалось, что такая игра — максимально удобный хоккей для сборной Финляндии, но вышло наоборот. В середине третьего периода дальний наброс Мартина Герната пришелся в защитника соперников, отскоком от которого воспользовался Далибор Дворски — 2:1.
А вскоре у финнов удалился один из лидеров обороны Миро Хейсканен, и все тот же Юрай Слафковски прекрасным кистевым броском упрочил преимущество словаков. Отыграться финны уже не смогли — слишком много сумбура было в атаке у команды Пеннанена, на которого после окончания встречи просто жалко было смотреть.
Гол в пустые ворота, забитый в жуткой сутолоке у опустевшей рамки Суоми, зафиксировал итоговый счет 4:1. Все закончилось исторической победой Словакии, которая не обыгрывала финнов с чемпионата мира 2004 года.
«Соперник хорошо оборонялся, у словаков здорово сыграл голкипер. Он сделал, наверное, около 40 сейвов. Вероятно, это главная причина нашего поражения. Почему мы не забили больше? У каждого игрока свои причины. Трудно сказать наверняка, но, конечно, это разочаровало. Путь еще не закончен, мы будем играть лучше», — пообещал Пеннанен в телевизионном эфире и за это интервью оказался нещадно критикуем на родине.
«Давайте будем извлекать уроки из этого поражения. Мы старались доминировать, наладить игру. Конечно, никто не ожидал такого старта. Моменты были, но забить больше мы не смогли. Нужно быть лучше, самые важные матчи еще впереди», — констатировал Микаэль Гранлунд.
Впереди у финнов непростое северное дерби против Швеции. А вот Словакия вполне может сохранить за собой статус одного из лидеров группы В, так как следующим соперником команды Владимира Орсага будут итальянцы.
Максим Замятин