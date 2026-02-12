Лишка о 4:1 с Финляндией: «Понятно, что мы не были фаворитами, у соперника очень мастеровитые хоккеисты. Но за счет командной игры и действий вратаря мы сумели победить»

"Поскольку у соперника очень мастеровитые игроки, то при получении шайбы в опасных зонах при атаке 9 из 10 возможностей они могли реализовать. Поэтому нужно было защищать пространство у ворот.
Но я бы не сказал, что в этом плане КХЛ отстает — там тоже высокие скорости и хорошего уровня игроки, просто на Олимпиаде лучшие игроки в мире.
Понятно, что мы не были фаворитами в этой игре, у соперника очень мастеровитые хоккеисты. Но мы за счет командной игры и действий вратаря сумели победить.
Мы знали, что в первом периоде нам будет очень сложно, давно не играли в таких сочетаниях, поэтому надо было привыкать. Но все было к лучшему", — сказал Лишка.
Владимир Орсаг
Антти Пеннанен
Самуэль Главай
Юусе Сарос
(00:00-55:35)
Юусе Сарос
(55:43-56:19)
Юусе Сарос
(56:20-56:37)
Юусе Сарос
(c 57:39)
07:45
Юрай Слафковски
13:18
Томаш Татар
20:00
Джоэль Армиа
22:13
Матуш Сукель
24:15
Эли Толванен
(Арттури Лехконен)
47:20
Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
49:44
Миро Хейсканен
50:30
Юрай Слафковски
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39
Адам Ружичка
(Томаш Татар, Юрай Слафковски)
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
