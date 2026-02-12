Тренер Словакии о 4:1: «Знали, что у финнов много игроков НХЛ, постарались сыграть как команда. Главай дал нам шанс выиграть, он сделал 4−5 великолепных сэйвов»

Он отметил игру вратаря Самуэля Главая, отразившего 39 бросков.
"Мы знали, что у финнов много игроков НХЛ и постарались сыграть как команда. Главай дал нам шанс выиграть, он сделал четыре-пять великолепных сэйвов, а в третьем периоде мы наконец реализовали свои шансы.
Но турнир длинный, это только один матч, мы не ошеломлены, потому что знаем, что впереди большие матчи", — сказал Орсаг.
Хоккей, Мужчины, Группа B
11.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Владимир Орсаг
Антти Пеннанен
Вратари
Самуэль Главай
Юусе Сарос
(00:00-55:35)
Юусе Сарос
(55:43-56:19)
Юусе Сарос
(56:20-56:37)
Юусе Сарос
(c 57:39)
1-й период
07:45
Юрай Слафковски
13:18
Томаш Татар
2-й период
20:00
Джоэль Армиа
22:13
Матуш Сукель
24:15
Эли Толванен
(Арттури Лехконен)
3-й период
47:20
Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
49:44
Миро Хейсканен
50:30
Юрай Слафковски
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39
Адам Ружичка
(Томаш Татар, Юрай Слафковски)
Статистика
Словакия
Финляндия
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит