Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче олимпийского турнира

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Франции в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира на Играх в Италии.
Встреча группы А в Милане завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Дубль оформил Тимо Майер (51-я, 57-я минуты), также отличились Дамьен Риат (1) и Янис Мозер (4). Голкипер швейцарской команды Леонардо Дженони отразил все 27 бросков и оформил шатаут.
В составе сборной Франции участие в игре принял нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
В следующем матче сборная Швейцарии 13 февраля сыграет против канадцев, а команда Франции в тот же день встретится с чехами.
Сборная Франции на олимпийском турнире заняла место сборной России, которая отстранена от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (IIHF).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).