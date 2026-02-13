Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.92
П2
1.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.75
П2
1.12
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.39
П2
1.88
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

В Италии арестовали фаната, который скрывался от полиции 16 лет. Он въехал в страну посмотреть хоккей на ОИ

Полиция Италии арестовала 44-летнего гражданина Словакии в день матча его национальной команды против финнов на Олимпиаде (11 февраля). Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: IIHF

Неназванный мужчина совершил несколько краж 16 лет назад и все это время скрывался от правосудия. Он должен отбыть 11 месяцев и 7 дней тюремного заключения за воровство в магазинах в 2010 году.

Отмечается, что мужчина знал о розыске, но принял решение въехать в Италию для поддержки своей сборной.

Посмотреть матч он не смог: карабинеры арестовали его в гостевом доме на окраине Милана сразу после заселения.

Его сборная в тот день победила финнов со счетом 4:1, сотворив первую сенсацию на турнире.

Словакия
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Финляндия
Хоккей, Мужчины, Группа B
11.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Владимир Орсаг
Антти Пеннанен
Вратари
Самуэль Главай
Юусе Сарос
(00:00-55:35)
Юусе Сарос
(55:43-56:19)
Юусе Сарос
(56:20-56:37)
Юусе Сарос
(c 57:39)
1-й период
07:45
Юрай Слафковски
13:18
Томаш Татар
2-й период
20:00
Джоэль Армиа
22:13
Матуш Сукель
24:15
Эли Толванен
(Арттури Лехконен)
3-й период
47:20
Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
49:44
Миро Хейсканен
50:30
Юрай Слафковски
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39
Адам Ружичка
(Томаш Татар, Юрай Слафковски)
Статистика
Словакия
Финляндия
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит